MÅL! Zlatan Ibrahimovic jubler over scoring mot Toronto nylig. Foto: Ringo H.W. Chiu / TT NYHETSBYRÅN

Zlatan Ibrahimovic : – Jeg er en Ferrari blant Fiater

Zlatan Ibrahimovic (37) mener at han er en Ferrari blant Fiat’er i den amerikanske fotballserien.

Det sier svensken i et lengre intervju med amerikanske ESPN foran lokaloppgjøret mellom Los Angeles Galaxy og Los Angeles FC.

– Skal jeg være ærlig, så holder ikke MLS samme nivå som ligaene i Europa. Da jeg spilte der, spilte jeg med karer som var på nivå som meg, eller veldig nær. Det gjør det enklere å spille sammen. Her er jeg som en Ferrari blant Fiat’er, sier Ibrahimovic.

– Det kan hende at en Ferrari kan bli en Fiat eller at en Fiat kan bli en Ferrari. Jeg hadde det samme problemet på landslaget, selv om det ikke var like stort der. Jeg sa til dem at «jeg kan ikke akseptere det. Jeg kan ikke akseptere når ballen ikke kommer der den skal eller at den kommer for sent». Jeg vil at de skal komme opp på mitt nivå.

Galaxy-svensken sier videre at fotballen i Amerika kunne vært raskere, mer taktisk og hatt bedre rytme.

Ibrahimovic er skuffet over innstillingen blant spillere i USA og er skuffet over de sportslige resultatene etter at han kom til Galaxy. I fjor misset klubben sluttspillet, og i år er de ikke en gang «best i by’n». Det skiller 12 poeng mellom ledende Los Angeles FC og Galaxy foran helgens LA-derby.

– Her kan du tape fem kamper, og folk synes likevel at «du kan ta det rolig, du er i sluttspillet». Men hvorfor skal man i det hele tatt spille de første åtte månedene av sesongen? Nei, jeg aksepterer ikke det. For å være best, må du være best hver dag, sier Zlatan Ibrahimovic i intervjuet.

Han kom til Galaxy fra Manchester United i 2018. Før det spilte han for Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan og Paris Saint-Germain. Ibrahimovic har takket nei til det svenske landslaget og var ikke med i VM i 2018.

