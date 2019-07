SNUOPERASJONEN: Emil Bohinen jubler for 3–3-målet. Foto: Fredrik Hagen

Sarpsborg-spillerne freste mot dommeren etter utrolig opphenting

NADDERUD (VG) (Stabæk - Sarpsborg 3–3) Ved to anledninger lå Stabæk under med to mål mot Sarpsborg. Fem minutter på overtid slo de tilbake.

Emil Bohinen satte inn utligningen, men det fikk han gjøre fordi Daniel Braaten tydelig holdt igjen Sarpsborg-keeper Aleksandr Vasjutin.

– Jeg er litt bitter. jeg lurer på hvorfor de legger til seks minutter, jeg lurer på hvorfor de dømmer corner når det ikke er, og jeg lurer på hvorfor vi ikke får frispark når keeperen vår blir holdt. Summen av det gjør at det føles urettferdig, sa en skuffet Geir Bakke til Eurosport.

Både keeperen og resten av Sarpsborg-spillerne flokket seg rundt dommer Kristoffer Hagensen etter målet, og etter kampslutt. Flere av spillerne mente også at det ikke var corner i utgangspunktet.

– Uavgjort er et rettferdig resultat. De får ett mål hver av dommerne, sier Kjetil Rekdal på Eurosport.

Uavgjort gjør at Sarpsborg forblir under nedrykksstreken. Stabæk er på plassen over kvalifisering.

– Sarpsborg-spillerne faller lett

Mens østfoldingene raste mot dommeren, fikk de selv kritikk av 3–3-målscorer Bohinen.

– Jeg synes han (dommeren) blir litt påvirket av at Sarpsborg-spillerne skriker litt høyt etter de blir dyttet litt. De hopper jo litt lett, og vet hva de vil ha. Totalt sett kan vi ikke skylde på dommeren. Jeg synes vi gjør en middels kamp, og det er mange ting jeg synes vi kan gjøre bedre, forklarer Bohinen til VG.

– Er det en gjenganger med Sarpsborg. Føler du at de ofte ligger og skriker litt og venter på de dommeravgjørelsene?

– Ja, slik jeg føler det og ser det så faller de veldig lett i dueller og 50-50 situasjoner. Hvis de ikke får noe så løper de til dommeren rett etterpå eller hva det nå enn er. Jeg synes de er litt kyniske.

Målfest

Til tross for at det var en jevn kamp var det en enorm skuffelse for Sarpsborg å tape poeng.

De tok ledelsen allerede ett minutt ved Jonathan Lindseth, men målet skulle vært annullert, da Ole Jørgen Halvorsen var i offside i forkant.

Senere i omgangen serverte Lindseth til Ruud Tveter som doblet.

Franck Boli reduserte, og så misset han på straffe, før Steffen Lie Skålevik la på til 3–1 etter pause.

Da startet Stabøk-presset. Mads Vihmann reduserte med en heading på corner, og på overtid satte Emil Bohinen inn 3–3 på bakerste stolpe, etter at Vasjutin tydelig ble holdt i feltet.

– Det er så frustrerende. Det er en kamp vi skal klare å ro i land, men vi blir så dype. Det er rett og slett dårlig, sukket Sarpsborg-stopper Nicolai Næss til Eurosport.

Publisert: 15.07.19 kl. 20:57 Oppdatert: 15.07.19 kl. 21:21

