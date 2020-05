MÅ BRUKE MUNNBIND: Schalke 04-trener David Wagner tar med laget til Dortmund på lørdag. Foto: AP

Dortmund-direktør før comebacket: – Ekstreme omstendigheter

Lokaloppgjøret mellom Borussia Dortmund og Schalke 04 vil preges av flere spesielle tiltak. Alle som ikke spiller må bruke munnbind, mens supportere advares mot å komme til stadion.

Oppdatert nå nettopp

For første gang i historien arrangeres «Revierderbyet» uten tilskuere. Normalt sett ville 81.000 menn, kvinner og barn farget Signal Iduna Park gul og blå. Nå frykter politiet at det skal oppstå store folkemengder i forbindelse med matchen.

– Jeg vil si til supporterne at vi er forberedt. De har nå en mulighet til å vise at det ikke var feil av myndighetene å tillate oppstarten av fotballen, uttaler politisjef Gregor Lange.

Borussia Dortmund-direktør Michael Zorc ber folk om å holde seg hjemme.

– Det skal ikke være noen supportere rundt stadion eller i sentrum. Folks skal se kampen hjemme. Det er veldig viktig for at oppstarten skal gå bra, sier Zorc under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Les også: Haaland på «strengt bevoktet» hotell før comebacket

Tar grep

Under kampen vil samtlige som ikke spiller måtte bruke munnbind. Det er også en del av forholdsreglene i forbindelse med oppbyggingen til matchen. Denne uken har blant annet Schalke 04-leiren blitt avbildet med munnbind til og fra trening.

VG har tidligere omtalt hvordan lagene bor i karantene på strengt bevoktede hoteller for å redusere smittefaren.

– Denne situasjonen er en stor utfordring for alle involverte. At vi på sidelinjen må bruke munnbind, er ikke et stort problem, sier Dortmund-trener Favre.

– Det er nye og ekstreme omstendigheter for alle, meddeler Zorc.

– Et «Revierderby» uten publikum, får hjertet til å blø. Men vi vil være svært motiverte på lørdag, sier Dortmund-direktøren.

PÅ TRENING: Lucien Favre observerer blant andre Raphaël Guerreiro på feltet denne uken. Foto: EPA

les også Hareide fikk tilbakemelding om Haaland: – Eksepsjonell i alt

Får bytte fem mann

Åge Hareide har fortalt at han er bekymret for at spillere kan pådra seg muskelskader på grunn av den korte tiden det har gått siden tysk fotball fikk grønt lys til å gjenoppta kontakttrening av myndighetene til kampene nå begynner.

Emre Can (26) og Axel Witsel (31) har allerede skadet seg og mister oppgjøret mot Schalke. En fordel for mannskapene, er at trenerne nå får lov til å bytte fem mann i løpet av kampen – i stedet for tre.

– Jeg er glad for at vi kan bytte fem spillere. Jeg syns det er veldig bra, og det er nødvendig, sier Favre.

Samtidig opplyser klubbdirektør Zorc at spillere har lov til å si at de ikke vil spille kampen hvis de er urolige for coronaviruset. Avspark på Signal Iduna Park er klokken 15.30 lørdag ettermiddag. Matchen vises direkte på Viasats plattformer.

Publisert: 14.05.20 kl. 13:00 Oppdatert: 14.05.20 kl. 13:25

Fra andre aviser