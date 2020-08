forrige







fullskjerm neste FORSØKTE Å STORME CAMP NOU: Politiet måtte tre inn for å stoppe en gruppe Barcelona-supportere da de forsøkte å ta seg inn på Barcelonas stadionområde onsdag kveld.

Måtte fjerne sinte Barcelona-supportere utenfor Camp Nou

Mens Barcelona-styret satt i et hastemøte inne på stadion, måtte politiet trå til da en gruppe supporterne tok seg inn på Barcelonas stadionområde.

Nå nettopp

Ondsdag kveld var styret i Barcelona var samlet inne på Camp Nou for et ekstraordinært møte hvor Lionel Messis fremtid i klubben etter alle solemerker var tema.

Samtidig hadde en stor gruppe mennesker samlet seg utenfor portene til stadionområdet hvor de demonstrerte mot det sittende klubbstyret og ba om president Josep Maria Bartomeus avgang.

Demonstrasjonsropene og pipingen mot presidenten og styret eskalerte utover i kveldstimene. En stor gruppe supporterne «stormet» portene inn til stadionområdet og sikkerhetspersonell på stedet klarte ikke hindre dem fra å ta seg inn til området like utenfor stadionveggene.

Den spanske TV-journalisten David Ibañez har delt en video av «stormingen» på sin twitter-konto:

Både Ibañez og sportavisen Marca skriver at det lokale politiet, Mossos d’Esquadra, måtte tre inn for å ta seg av gruppen av supportere som tok seg inn på området.

Det var tirsdag kveld at Barcelona bekreftet at Lionel Messi har gitt beskjed til klubben om at han ønsker å forlate FC Barcelona.

Ifølge den spanske fotballjournalisten Guillem Balague hevder Messi og hans representanter at en klausul i kontrakten med Barcelona gir ham mulighet til å forlate klubben ved slutten av hver sesong.

Den spanske avisen Marca skriver at den må utløses før 1. juni. Men at det kan være rom for endring som følge av at sesongen avsluttes på et senere tidspunkt på grunn av coronapandemien.

Kontrakten til den argentinske stjerner går i utgangspunktet ut 30. juni 2021.

– Dette kan bli en offentlig skittentøyvask. Om dette er tilfelle, kommer advokater til å gå inn med lupe og det som er. Noen må nok komme eksternt med en fasit på hva som er rett for at dette kan løses, sier Petter Veland, Viasats ekspert på spansk fotball.

Lionel Messi flyttet fra hjemlandet Argentina til Barcelona som 13-åring. Der gikk han gradene i akademiet før han debuterte for A-laget 17 år gammel i 2004. Siden har han bidratt sterkt til klubbens tittelfangst de siste 16 årene. Den inkluderer ti seriemesterskap, seks cuptriumfer og fire Champions League-titler. I tillegg har han vunnet Ballon d’Or – utmerkelsen som verdens beste fotballspiller – seks ganger.

Publisert: 26.08.20 kl. 21:12

Fra andre aviser