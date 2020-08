Grindheim tordnet i tap: – Barnehagegreier

(Haugesund – Strømsgodset 2–3) Haugesund hevet seg etter Christian Grindheims skjennepreken, men det var Strømsgodset som stakk av med tre poeng etter en thrilleravslutning.

– Vi er mer opptatt av å gå og kjefte på hverandre og skylde på hverandre. Vi må gjøre etter eller annet i garderoben, for maken til syting har jeg aldri hørt. Jeg er misfornøyd med moralen i laget, at vi går rundt og bare sutrer. Vi må drite i avgjørelser som går imot og at vi ikke lykkes med en pasning. Det er sånn barnehagegreier, det gidder jeg ikke å høre på, tordnet Haugesunds Christian Grindheim i intervju med Eurosport i pausen.

På det tidspunktet lå hjemmelaget under 0–1, men det var et helt annet lag på banen i andre omgang. Selv om Strømsgodset doblet ledelsen, klarte Haugesund å slå tilbake til 2–2 på overtid. Likevel endte alle tre poengene hos gjestene.

To minutter på overtid nikket Lars Jørgen Salvesen inn den avgjørende scoringen. Jostein Grindhaugs menn hang med hodet, mens Strømsgodset-spillerne samlet seg i ring for å juble.

– Det er sånn som ikke skal skje. Vi er klart best i andre omgang. De er over midten to ganger og scorer to mål. Det er utilgivelig, sa en svært skuffet Niklas Sandberg.

– Vi scorer to fine mål, men sitter igjen med ingenting. Bittert, surt, skuffet, oppsummerte Grindheim selv.

RASTE: Christian Grindheim la ut mot lagkameratene. Foto: Fredrik Varfjell

Allerede etter ni minutter sendte Johan Hove (19) gjestene fra Drammen i ledelsen etter et mønsterangrep.

Mikkel Maigaard sendte en perfekt stikker mot Moses Mawa i bakrom, hvor angriperen fikk tid til å orientere seg. I feltet kom Hove på et sugende løp mot bakerste stolpe, og fra kloss hold kunne han enkelt omsette Mawas innlegg i mål.

Godset var det førende laget gjennom omgangen, og Grindheim hadde god grunn til å være misfornøyd. Haugesund skapte lite på hjemmebane, men så skjerpet ut da de kom ut i andre omgang.

Grindhaugs menn satte inn et skikkelig press i starten av omgangen, men uten uttelling. I stedet var det gjestene som doblet. Mikkel Maigaard fikk god tid i feltet etter en overgang, og plasserte inn sitt femte mål for sesongen.

Like etter reduserte Alexander Ammitzbøll på en corner, og et håp ble tent. På overtid trodde Niklas Sandberg at han hadde sikret poeng for hjemmelaget. Innlegget hans gikk via Lars-Christopher Vilsvik og i mål, men gjestene hadde ikke gitt seg.

Få sekunder etter fastsatte nemlig Salvesen resultatet til 2–3. Dermed stakk Strømsgodset av med tre poeng fra vestlandet.

Godset måtte bytte ut både Ari Leifsson og Kristoffer Tokstad med skade i første omgang. I andre omgang led Ipalibo Jack samme skjebne. Et skikkelig mannefall for Henrik Pedersens mannskap.

I neste runde møter de Viking. Haugesund skal spille mot Aalesunds FK på Sunnmøre.

