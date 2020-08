Kommentar

Hareide til Rosenborg: Dette valget forplikter!

Av Leif Welhaven

Åge Hareide skal trene Rosenborg igjen. Det gikk riktig så bra da han trente klubben i 2003. Foto: Fredrik Hagen

Argumentene står i kø for hvorfor det er en ypperlig idé at Rosenborg ansetter Åge Hareide. Men nå som klubben har sagt A, må det også sies B i Trondheim.

Nå nettopp

Det har vært noe absurd over hva som har skjedd med det som skal være norsk klubbfotballs flaggskip de siste par årene. En klubb med ressurser andre bare kan drømme om, er langt unna å være best i landet. Men nå tyder mye på at Rosenborg har fått den kanskje viktigste brikken på plass i jakten på å gjenerobre posisjonen innenlands, og samtidig ruste seg for å hevde seg utaskjærs igjen: Å få rett trener på plass.

Det er selvsagt ingen garanti for at Åge Hareide kommer til å lykkes i Rosenborg denne gangen. Men om man ser på hva trønderklubben trenger etter vraking og vingling, kunne de knapt funnet en kandidat som har bedre forutsetninger for å lykkes. Det er nemlig mye som taler for at «Hareide + Rosenborg = sant» kommer til å prege minneboken med positivt fortegn etter hvert.

Med Åge Hareide kommer en tydelighet på alle plan, en naturlig autoritet med en ballast som ikke vil levne noen tvil om hvem som er sjefen på Lerkendal nå. Det er trolig en effektiv medisin mot en del av symptomene som har skjemmet RBK.

Resultatene Hareide har oppnådd som trener taler for seg selv, og viser hvilken fagmann han er. Dette forsterkes ytterligere av at han har oppnådd suksess en rekke forskjellige steder, og ut fra ulike forutsetninger. Det er en trener som har lykkes i alle de skandinaviske landene som ansettes, og som har en trenererfaring som nå spenner over 35 år, dog med enkelte opphold. Og om noen skulle tro at en 66-åring er over toppen, er noe av det siste han presterte, som landslagssjef for Danmark, høyt oppe på listen over hans sterkeste prestasjoner.

Forgjengeren Eirik Horneland kom skjevt ut fra start, da han ville ta med noe «urosenborgsk» til Trondheim, og han slet vel litt med å passe inn i en tydelig klubbkultur. I Åge Hareide slipper man å tvile på om han har det som trengs for å knekke trønderkoden. Hareide har jo vært trener i Rosenborg før, og i 2003-sesongen hentet han hjem både serie- og cuptriumf. Med 61 poeng på 26 kamper var RBK hele 14 poeng foran sølvvinner Bodø/Glimt under Hareides ledelse det året, og cupen ble vunnet etter at samme lag ble slått 3-1 etter ekstraomganger. At det ble turbulens da han forlot Rosenborg, er vel nå så lenge siden at forholdet for lengst anses som foreldet i byen.

Det som nå blir viktig for Rosenborg, er bevisstheten rundt ambisjonsnivået til treneren de har ansatt. Det blir viktig at klubben følger opp med de grepene Hareide måtte finne nødvendige, også hva gjelder endringer i spillerstallen. I materialet han har er det potensial til å få ut langt mer enn det vi har sett i det siste, men det er all grunn til å tro at den nye sjefen vil stille klare krav til klubbledelsen om hva som trengs for at han skal få gjort jobben sin. Og da bør Ivar Koteng & co. lytte og investere der treneren forteller ham at det er behov.

Er det så ikke noe negativt med denne ansettelsen? Tja.

I og med at det er såpass lenge siden Åge Hareide sto til konfirmasjon, er det ikke gitt at løsningen er av den langvarige sorten. Men samtidig finnes det jo gode eksempler på managere som holder koken lenge.

Temperamentet til Hareide er dessuten velkjent. I motgangsperioder kan saklighetsnivået for hva og hvem han lar seg irritere av, tidvis være noe varierende. Samtidig er jo dette en bivirkning av den pasjonen, gløden og vinnerviljen som trengs for å komme noen vei.

Og er det én ting Åge Hareide har dokumentert gang på gang, er det evnen til nettopp det ...

Publisert: 19.08.20 kl. 09:53

