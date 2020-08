SMITTERISIKO: Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet mener kryssing av landegrenser fører til økt smitterisiko. Her i NRKs lokaler etter å ha vært på Dagsnytt 18 i slutten av juni. Foto: Krister Sørbø

Nakstad om E-cup: – Kan se ut som om aktiviteter i Europa åpnet i tidligste laget

Tre kamper i Europa League har enten blitt utsatt eller avlyst på grunn av coronasmitte.

– Det kan se ut som at mange typer aktivitet i europeiske land åpnet i tidligste laget på forsommeren, men det er også her mange forhold i andre land som spiller inn og som kan være annerledes enn i Norge, sier assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet Espen Nakstad til VG.

Han er klar på at kryssing av landegrensene er forbundet med økt smitterisiko, både for fotballag og andre. Han sier at det er årsaken til at det er innført strenge karanteneregler i de fleste land.

Fredag kveld ble kampen mellom KI Klaksvik og Slovan Bratislava avlyst. Tidligere har følgende kamper blitt avlyst eller utsatt på grunn av coronaviruset:

FC Drita (Kosovo) – Linfield (Nord-Irland).

Lincoln Red Imps (Gibraltar) – Prishtina (Kosovo).

KI Klaksvik (Færøyene) – Slovan Bratislava (Slovakia).

Torsdag kom også nyheten om at ØIF Arendal og Haslum trakk seg fra Europaligaen i håndball på grunn av pandemien.

Norske Ole Erik Midtskogen spiller på KI Klaksvik som nå er klare for neste kvalifiseringsrunde i Champions League. Der møter de Young Boys fra Sveits. Han forteller om noen merkelige dager med mye uvisshet på Færøyene.

– Vi varmet opp og gjorde oss klare til kamp i dag. Fem minutter før kampstart fikk vi beskjed om at det ikke ble noe av. Det er veldig bra at de fikk tatt det. Det er en alvorlig situasjon. Om vi hadde spilt mot dem i dag, så hadde ikke det vært bra, sier Midtskogen til VG.

Kampen ble utsatt fra onsdag, og skulle da ha blitt spilt fredag kveld klokken 18.

– Fotballen har et stort problem

VG har siden tirsdag vært i dialog med klubbpresident i KI Klaksvik Tummas Lervig. Han forteller om mye usikkerhet knyttet til både fotballkampen og ikke minst viruset. Etter at Slovan Bratislavas fysioterapeut testet positiv på viruset, ga UEFA (Det europeiske fotballforbundet) klubben mulighet til å sende over reservelaget for å spille kampen fredag. Torsdag testet en person i reservetroppen positivt, både i en test fra UEFAs medisinske personell og av det lokale helsevesenet på Færøyene.

– Fotball har et stort problem. Hvor stort problem det blir, avhenger av coronasituasjonen fremover, og det vet vi lite om. Dette er et problem som fotballen må ta på alvor. En ting er om det ender med å tape penger og ikke får fullført turneringer som planlagt. Men en overordnet problemstilling er om man skal sette liv og helse i fare fordi det triumfer alt å få gjennomført fotballkamper primært av økonomiske hensyn, sier VGs kommentator Leif Welhaven.

KOMMENTATOR: VGs kommentator Leif Welhaven mener fotballen har et stort problem. Foto: Frode Hansen

– Grunn til å bli alarmert

UEFA har en streng smittevernprotokoll på 31 sider som skal følges til punkt og prikke ved gjennomføring av fotballkamper som skal spilles på tvers av landegrensene.

Personer som lever av idretten likebehandles med andre arbeidstagere i den norske covid-19-forskriften. Det betyr ifølge Nakstad at man må i karantene når man kommer til Norge inntil en første PCR-prøve (diagnostisk test for personer med symptomer på covid-19) er tatt og besvart negativt. Deretter kan man utøve yrket sitt selv om man fortsatt har fritidskarantene inntil det er tatt en ny prøve, tidligst fem dager etter ankomst. Når denne er besvart negativ fritas man fra fritidskarantenen og kan reise ut av landet igjen.

– Protokollene for smittevern innen idretten er strenge og bidrar til å begrense smittespredning. De supplerer de nasjonale rådene og reglene som skal minimere risikoen for smitte. Risikoen vil likevel aldri kunne fjernes helt, derfor må vi være forberedt på at det kan dukke opp smittetilfeller både i og utenfor idretten, sier Nakstad.

Welhaven mener at flere idrettsaktører tidlig i coronafasen fremsto som lite imponerende. Han mener det er vanskelig å være bastant på hvordan disse kampene vil påvirke smittespredningen, men at man heller må ta ut for mye sikring enn for lite når det er snakk om liv og helse.

– Slik jeg vurderer det er det all grunn til å bli alarmert etter de eksemplene vi har sett. Vi befinner oss i en skjør smittesituasjon i Europa, og forflytninger som dette innebærer kan man diskutere nødvendigheten av. Kortsiktig utålmodighet kan virke mot sin hensikt for fotballen, for i verste fall kan det komme tiltak fra myndighetene om man tar for stor risiko for tidlig. Det vil kanskje gjøre at totalkonsekvensen kan bli mer negativt enn om man hadde vært mer restriktiv.

Publisert: 25.08.20 kl. 11:27

