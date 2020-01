GOOOL: Alexander Sørloth er igjen toppscorer i tyrkiske Süper Lig. Foto: AA/ABACA

Sørloth ble toppscorer med hat trick: – Nesten ustoppelig

Alexander Sørloth (24) ble den andre norske landslagsspissen med hat trick denne helgen, da han tok tilbake toppscorertronen i Tyrkia.

Nå nettopp

– Han har hatt en helt fantastisk utvikling, har kommet til et lag som passer ham godt, og fått den rollen han virkelig ønsker. Det finnes ikke et bedre liv enn det han har nå, han setter virkelig pris på det som foregår akkurat nå, men jeg tror han ble litt overrasket over hvor godt miljøet i laget er, sier Gøran Sørloth, far til Alexander og selv tidligere storscorer i tyrkisk fotball.

For med sitt 13., 14. og 15. mål for sesongen mot et Tobias Heintz-løst Kasimpasa, tok Alexander Sørloth igjen over toppscorertronen i tyrkiske Süper Lig. Trabzonspor vant til slutt hele 6–0, deres andre seier med tennissifre på rad (vant 6–2 over Kayserispor før nyttår).

– Han er nesten ustoppelig i denne medgangen, nå stemmer alt. Det er ikke så mye hokus pokus, egentlig, sier Sørloth senior.

Junior har vært i storform den siste tiden, og har scoret hele ni mål på sine siste syv kamper i den tyrkiske eliteserien.

– Vi har et bra lag, som gjør det godt. Vi ønsker å angripe mye og det er en gave for en spiss. Da kan jeg ligge i boksen. Det er litt tut og kjør i Tyrkia og da blir det mange sjanser, sa Sørloth til VG mot slutten av fjoråret, da han tronet på toppen av toppscorerlisten for første gang.

Lørdag kom manageren til klubben som eier ham, Crystal Palace, med sin vurdering av Sørloths målform:

– Men dessverre, og dette er ikke for å være respektløs mot den tyrkiske ligaen, så er det en annerledes liga og en annen fotball. Jeg beklager å måtte si at å score 12 mål i Tyrkia, ikke betyr at han kommer til å komme tilbake hit og score 12 mål i Premier League, sa Roy Hodgson til VG.

Sørloths svar var å score tre nye mål for Trabzonspor, ta tilbake toppscorertronen - og gjøre sitt beste for å kopiere Erling Braut Haalands drømmedebut for Dortmund. To av Norges landslagsspisser er i storform.

Om drøye to måneder skal Norge møte Serbia i play-off-semifinale til EM i 2020.

Publisert: 19.01.20 kl. 16:46

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser