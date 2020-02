STJERNEDUO: Neymar og Kylian Mbappé foran helgens kamp mot Montpellier. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Stjernebråk i PSG to uker før Haaland-møte

Stjerneduoen Neymar (27) og Kylian Mbappé (21) skaper hodebry for PSG-manager Thomas Tuchel.

Nå nettopp

Neymar skadet seg i PSGs 5–0-seier over Montpellier lørdag, kvelden etter feiret han sin 28-årsdag med en stor fest på en nattklubb i Paris.

Nå er det klart at han må stå over tirsdagens møte med Nantes. Det er flere som har reagert på timingen. Tuchel har ifølge Goal kalt det for en «distraksjon» å legge bursdagen mellom to kamper som kommer så tett.

– Er dette den beste måten å forberede seg til kamp? Åpenbart ikke, men det er heller ikke verdens verste ting, sa manageren på en pressekonferanse ifølge Goal.

Flere PSG-spillere skal ha vært til stede på festen. Neymar har hatt for vane å feire bursdagene sine på spektakulært vis, de to siste årene har det sammenfalt med at han har vært skadet.

Denne vinteren har han derimot vist form, som i kampen mot Monaco:

Også Kylian Mbappé har terget på seg sjefen. Tuchel ønsket å spare sin unge stjerneangriper, og byttet ham ut da seieren var sikret mot Montpellier. Mbappé reagerte med å være åpenbart misfornøyd.

– Det er ikke bra, fordi det åpner for at spilleres oppførsel kan påvirke laget, det er ikke noe vi trenger. Jeg forklarte det for ham. Jobben min er å bestemme slike ting, det må alle respektere, forklarte Tuchel om situasjonen ifølge Goal.

Ifølge samme nettsted uttalte PSG-sjefen at han ennå ikke har bestemt seg om det vil bli noen straff for Mbappé for oppførselen.

PSG møter Erling Braut Haalands Dortmund i åttedelsfinalen i Champions League, første kamp er 18. februar i Tyskland. Det vil bli et spesielt oppgjør for Tuchel, som var Dortmund-trener fra 2015 til 2017.

VGs tips: Borteseier med 1–0-handikap

Nantes er nummer ni i Ligue 1, men er i svak form. Har tapt sine tre siste kamper. PSG uten Neymar, men er i strålende form, og har mange strenger å spille på. Serielederen har vunnet sine seks siste kamper, fem av dem med mer enn ett mål. Vi tror oppturen fortsetter for PSG. De har offensive ess som Sarabia og Di Maria som er i god form og kan fylle tomrommet etter Neymar.

Vi spiller borteseier til PSG med 1–0 i handikap, det gir en odds på 1,81. Spillestopp er kl. 21.00 og Viasport 2 viser kampen.

Publisert: 04.02.20 kl. 19:21

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

