Dette er nytt på Football Manager 2020

Tirsdag ble den nyeste utgaven av det avhengighetsskapende spillet lansert. Grepene som gjør at spillet skal være like gøy etter 250 timer, gjør det ikke mindre avhengighetsskapende.

For mindre enn 20 minutter siden

Følelsen av å trykke «space» i det uendelige kan kanskje sammenlignes med avhengigheten man kan få ved å trykke på en spilleautomat.

Man skulle tro at denne følelsen ble borte etter hvert som man ble eldre.

Det så også mørkt ut da styret til den konstant underpresterende storklubben Sunderland ga en advarsel i mars i den første sesongen til undertegnede om at resultatene måtte forbedre seg.

Etter å ha overbevist meg selv om «å bare spille én kamp til» x antall ganger, er klokken nå 03.17 og det er på tide å ta kvelden.

Men først litt om spillet. Ifølge Steam har undertegnede nå klokket 61 timer på den første sesongen. Da skal det være mye moro igjen, ifølge Sports Interactive.

– I år har vi fokusert på det langsiktige. Gjennomsnittstiden på Football Manger 2019 var 250 timer, så vi ønsker å sørge for at det blir like gøy å spille den 250. timen som den første, sier PR-manager Tom Davidson i Sports Interactive til VG.