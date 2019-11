NEDTUR: Ole Gunnar Solskjær følger med fra benken under 0–1-tapet mot Bournemouth. Foto: Mark Kerton / PA Wire

Selvkritisk Solskjær: – Kanskje min feil

BOURNEMOUTH (VG) (Bournemouth – Manchester United 1–0) Ole Gunnar Solskjær (46) stiller spørsmål ved sitt eget laguttak etter nedturen i Sør-England.

Det gikk bare drøye 60 timer fra dommeren blåste av Uniteds seier på Stamford Bridge til oppgjøret mellom Bournemouth og United ble sparket i gang på Vitality Stadium, men Solskjær gjorde kun tre endringer – og stilte med de samme elleve spillerne som beseiret Norwich søndag kveld.

Dermed startet Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Victor Lindelöf, Scott McTominay, Fred, Daniel James og Marcus Rashford for tredje gang på bare seks dager.

– Jeg burde kanskje startet med noen andre spillere. Noen ganger kan det ha en innvirkning at man spiller onsdag kveld og så tidlig på lørdag, sier Solskjær.

– Manglet laget intensiteten det har hatt i de siste kampene?

– Kanskje, men jeg tror ikke det har noe med innsats eller ønske om å prestere å gjøre. Det er naturlig når du spiller onsdag kveld og tidligkamp på lørdag at de fysiske statistikkene kan påvirkes. Det er kanskje min feil. Jeg burde kanskje startet med noen andre med friske bein, men jeg syntes de som spilte mot Norwich, fortjente en ny sjanse, sier nordmannen etter denne kampen:

– Nødt til å vinne

Tapet mot Bournemouth, som kom etter et praktfullt mål av Joshua King, kan føre til at Manchester United ligger på nedre halvdel igjen når helgens kamper er ferdigspilte.

– Det setter spillernes karakter på prøve når du kommer til steder som dette, sier Solskjær og erkjenner:

– Du er nødt til å vinne kamper som disse hvis du vil kjempe om topp fire. Vi er skuffet.

Nå står de overfor to hjemmekamper før landslagspausen, først mot Partizan på torsdag, så mot Brighton på søndag.

– Vi er nødt til å svare, sier Solskjær.

Etter at Uniteds offensive problemer nok en gang kom til syne, fikk Solskjær spørsmål om dette viser hvor viktig det er for klubben å signere en angrepsspiller i januarvinduet.

– Vi trenger kreativitet, erkjenner Solskjær før han tar en liten pause.

– Men vi har mange spillere i troppen som kan skape mer. Det handler ikke bare om å se hva vi kan hente utenfra, vi må klare oss med det vi har, sier han.

– Forferdelig

Etter en periode med positiv omtale i pressen, som følge av uavgjort mot Liverpool og tre strake borteseirer, har kritikerne begynt å kvesse klørne igjen etter lørdagens svake forestilling.

Det er tredje gang på en drøy måned at United går målløse av banen og taper en bortekamp mot antatt svakere motstand i Premier League: Først West Ham, så Newcastle, og nå Bournemouth.

– Dette var ikke like ille som mot West Ham, men et forferdelig resultat for United mot et lag av arbeidshester, skriver Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst, som mener Solskjær ventet for lenge med byttene sine.

Mason Greenwood (18) kom inn med ti minutter igjen å spille og fikk en stor mulighet til å redde ett poeng for Solskjærs lag, men avslutningen hans traff stolpen.

