«Banedrama» i siste serierunde i Toppserien: – Frykter det blir en parodi

Det står om en Champions League-plass når det utspiller seg et aldri så lite «banedrama» foran lørdagens avsluttende serierunde i Toppserien. Nå er det klart at kampen mellom Arna Bjørnar og Vålerenga vil bli spilt som planlagt, mot bortelagets vilje.

– Hvis det blir kamp her så frykter jeg at det blir det en parodi, sier Jens August Dalsegg, markedsansvarlig i Vålerenga Kvinner, til VG lørdag formiddag.

Dagens hoveddommer Karoline Marie Jensen har ifølge Dalsegg nettopp vurdert kunstgresset som «godt nok», og kampen mellom Arna Bjørnar og Vålerenga spilles etter planen.

– Vi er klare på at banen ikke er forsvarlig for toppfotball, men dommeren har tatt en avgjørelse om at det skal spilles kamp, sier Dalsegg videre.

Banen har vært knallhard etter noen frostnetter, og Dalsegg sier at det fortsatt er veldig hardt ved sidelinjen.

– Vårt medisinske personale mener det er uforsvarlig å spille her med tanke på spillernes sikkerhet. Jeg kan ikke forstå hvorfor denne kampen spilles her, annet enn at det er fordi at alle kampene skal spilles samtidig, sier han.

Vålerenga kjemper nemlig med Klepp om sølvet bak LSK Kvinner, og annenplassen gir også en Champions League-plass neste høst. Vålerenga er to poeng foran Klepp, som imidlertid har klart bedre målforskjell.

I Klepp-leiren likte man dårlig tanken på at Vålerenga ville vite hvordan det hadde gått med dem, før Oslo-laget selv eventuelt skulle spille.

– Vi prøver å putte energien vår i det vi kan gjøre noe med. Vi har hatt kontakt med NFF og vet at forbundet er frustrerte over situasjonen, og det er klart at det også er fryktelig frustrerende for oss. Jeg må si at jeg synes det er merkelig at man i Norges nest største by ikke klarer å stille med en reservebane, sier daglig leder i Klepp, Thomas Langholm Engen. Klepp avslutter borte mot nedrykksklare Fart.

Nå slipper de å tenke på det, da kampen går som planlagt klokken 13.

NFFs arrangementskonsulent Knut Bjørn Nordheim innrømmet fredag at det var en veldig kinkig situasjon:

– Vi har hatt kontakt med Arna-Bjørnar i flere dager, og de gjør alt de kan for å banen klar. De er redde for at det vil være frost i banen og at det derfor vil være fare for spillernes sikkerhet. Det vil ikke tas noen avgjørelse før inspeksjonen halvannen time før kampen, sa Nordheim til VG.

MISLIKER SITUASJONEN: NFFs Knut Bjørn Nordheim. Foto: NFF

Han liker situasjonen dårlig. Det er ikke undervarme i Arna idrettspark, men Nordheim peker på at det står i lisensen at klubbene forplikter seg til å holde banen myk hele sesongen, og at det kan gjøres på flere måter enn ved bruk av undervarme.

Arna-Bjørnar skrev følgende på sin Facebook-side torsdag:

«Etter en dag med regn og gjennomvåt bane ble det frost om kvelden og natten slik at det våte toppfyllet av granulat og sand frøs til is. Banen er pr. nå ikke spillbar. Bergen kommune gjør hva de kan for å utbedre forholdene, men vi vet ikke sikkert før fredag kveld/lørdag morgen om man har lyktes.»

MÅ VINNE: Klepp må slå Fart for å ha muligheten til å ta sølv. Her ved avtroppende trener Olli Harder og Tuva Hansen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

PS! Klepp må vinne sin kamp for å kunne gå forbi Vålerenga. Og dersom Klepp tar tre poeng, må Vålerenga vinne for å holde Klepp bak seg.

