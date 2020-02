Styreleder i City Khaldoon Al Mubarak til venstre og klubbdirektør Ferran Soriano til høyre på Premier League-kamp i 2019. Foto: James Wilson / Sportimage/PA Images

UEFAs stjernelag har utestengt Manchester City: Klubbdirektør slår tilbake

Et stjernelag av toppadvokater, dommere fra EU-domstolen og en tidligere statsminister har utestengt Manchester City fra Champions League de to neste sesongene. Nå forsøker klubbens direktør å slå tilbake.

Bakgrunnen for utestengelsen er at Manchester City har brutt UEFAs Financial Fair play-regler.

Onsdag var Manchester Citys klubbdirektør Ferran Soriano den første fra klubben som uttalte seg etter den knusende dommen fra UEFA.

– Det viktigste jeg sier i dag er at påstandene ikke er sanne, sier Soriano til Manchester Citys hjemmeside.

I videoen under får du bakgrunnen for utestengelsen og forklaringen av regelbruddet som blant annet omhandler at klubben har blåst opp verdien på sponsoravtalen med Etihad og at klubben derfor skal ha levert falskt tallmateriale i regnskapet:

Men det er et tungt stjernelag av advokater, dommere og en tidligere topppolitiker som har vurdert Manchester Citys bevisførsel og avfeid den.

UEFAs etterforskningsenhet (IC) er ledet av Yves Leterme, en tidligere belgisk statsmininster. Det har imidlertid blitt påpekt kritisk fra City-hold at den tidligere Liverpool-direktøren Rick Parry er medlem av enheten, som ikke ble overbevist av storklubbens bevisførsel.

De sendte saken til UEFAs domskammer (CFCB), ledet av José Narciso da Cunha Rodrigues. Han er tidligere statsadvokat i Portugal og dommer ved EU-domstolen, ifølge The Guardian.

Domskammeret som består av fem personer inkluderer også toppadvokaten Charles Flint, som beskrives som en av de tyngre britiske advokatene. Han har også lang fartstid innen antidopingarbeid i England, blant annet som president for det britiske antidopingpanelet.

Panelmedlemmet Christiaan Timmermans fra Nederland kommer også fra EU-domstolen og er jusprofessor. I tillegg sitter også den sveitsiske dommeren Louis Peila og den tidligere polske sportsmininsteren Adam Giersz i panelet.

– Basert på vår erfaring og oppfattelse handler dette mindre om rettferdighet og mer om politikk, sier Manchester Citys klubbdirektør Soriano.

Men i The Guardians podkast «Football Weekly» fikk klubbens holdning om forhåndsdømming motstand.

– Dette er prosesser med større tyngde enn det de aller fleste er klar over, sier Guardian-journalist David Conn.

TOPP-POLITIKER: Yves Leterme leder UEFAs etterforskningsenhet. Foto: FRANCOIS LENOIR / X01164

Soriano utdyper ikke mer rundt at han mener politikk bestemte saken. Men han sier han ikke trodde at klubben skulle utestenges. Klubben kan anke avgjørelsen til Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

– Vi jobbet veldig hardt og leverte beviser, men til slutt stolte Financial Fair Play-etterforskningsenheten mer på stjålne eposter, utenfor kontekst, enn alle andre beviser vi leverte om hva som faktisk skjedde. Jeg tror det er normalt å føle det slik vi gjør, sier klubbdirektøren.

Manchester City spilte onsdag kveld mot West Ham.Etter kampen garanterte Pep Guardiola at han blir i klubben uansett utfall av saken.

Premier League-kampen var den første etter at utestengelsen fra den gjeveste klubbturneringen i verden ble offentliggjort sist fredag.

Det er flere av sakene publisert i anledning Football Leaks som har vist frem hvordan Manchester City, og andre klubber skal ha trikset med regnskap for å omgå regelverket, som gjorde at UEFA har tatt opp etterforskningen av Manchester City:

