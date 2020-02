HJEMMEDEBUT: Sander Berge i duell med Andrew Surman. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Berge-erstatteren matchvinner mot Kings Bournemouth

(Sheffield United - Bournemouth 2–1) Sander Berge (21) rotet vekk ballen i forkant av Bournemouths mål, etter pause ble han byttet ut, erstatteren John Lundstram avgjorde kampen.

Sheffield United vant 2–1 takket være Lundstrams mål, i en kamp hvor også Joshua King gjorde comeback etter skadeproblemene.

– Det er fantastisk å snu det. Jeg gjør en feil som leder til 1–0-målet deres. Er noe med karakteren og mentaliteten til dette laget som er spesielt, sier Berge til TV 2.

Rotet bort ballen

Sander Berge startet debuten sin for Sheffield United borte mot Crystal Palace, og fikk fornyet tillit i sin første kamp foran sine nye supportere på Bramall Lane.

Kampen startet dårlig for Berge. Det var han som slo bort ballen i forkant av at Bournemouth tok ledelsen ved Callum Wilson.

Etter hvert våknet derimot Sheffield United, og de utlignet rett før pause ved kaptein Billy Sharp.

Slik så det ut da Berge signerte for Sheffield United:

King-comeback

Etter timen spilt ble Berge byttet ut for John Lundstram.

Ti minutter senere kom Joshua King på banen. Endelig tilbake fra skade hadde ikke spilt siden Brighton-tapet 28. desember for Bournemouth. I januar var han linket til Manchester United, som la inn et bud på spissen, men Bournemouth avslo.

Men innhoppet ble ikke lykkelig for King, som måtte se Lundstram avgjøre kampen for Sheffield United.

Det betyr at Bournemouth fortsetter å slite i bunnen, hvor de kun har to poeng ned til nedrykksstreken. Sheffield United er oppe på 5. plass, kun to poeng bak Chelsea som okkuperer den siste Champions League-plassen på fjerde.

De kan gjøre sin beste sesong på 58 år om de holder den plasseringen.

Publisert: 09.02.20 kl. 16:53

