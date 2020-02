I SKUDDET: Cristiano Ronaldo. Foto: FILIPPO VENEZIA / ANSA

Serie A-kommentator om Ronaldo: – Han bærer Juventus alene offensivt

Juventus sliter med å ta nok en Scudetto – til tross for at Cristiano Ronaldo (35 sist uke) bøtter inn mål.

– Ronaldo har åpnet 2020 helt enormt. Han bærer Juventus alene offensivt om dagen, sier Even Braastad, kommentator på Strive og halvparten av podcasten «Støvelball».

– Juventus har scoret 13 på seks ligakamper, og Ronaldo har scoret ti av dem og hatt en målgivende. Man kan jo alltids diskutere fordelene og ulempene rundt det å ha en soleklar ener og individualist i et lag, men etter nyttår tror jeg et Juventus uten Ronaldo hadde vært nummer tre i Serie A nå – bak både Lazio og Inter, mener Braastad.

– Alle tre topplagene har offensive stjerner som de er avhengige av, men etter jul har Lazio og Inter hatt flere offensive strenger å spille på enn Juventus.

Inter og Juventus har begge 54 poeng, Lazio 53. Disse tre klubbene er i en klasse for seg. Torsdag handler det om Coppa Italia når Juventus tar turen til Milano og skal møte AC Milan.

De kommer rett fra serietap mot Verona. Det skjedde samtidig som Ronaldo scoret og ble den første Juventus-spiller i historien som har scoret i ti strake serie A-kamper. Det er også Ronaldos 11. sesong i karrièren med over 20 ligamål.

På sosiale medier har det de siste dagene krydd av meldinger som «Juventus fortjener ikke Cristiano Ronaldo».

– Flere i dette Juventus-laget må våkne om de skal ta tittel nummer ni på rad. Både mot Napoli (1-2-tap borte) og mot Verona (1-2-tap borte) taper de «midtbanekrigen». De har ikke evnet å styre kamper på den måten man er blitt vant til å se Juventus de siste sesongene, sier Even Braastad.

Han tror det blir den mest spennende serieinnspurten i Italia på årevis.

– Ett poeng skiller topp tre, og alle tre lagene skal møte hverandre igjen. Per nå har Juventus fordel innbyrdes mot Inter, mens Inter har Lazio innbyrdes og Lazio har Juventus.

Cristiano Ronaldo gjør i snitt ett mål pr. kamp han spiller. På 20 ligakamper har han 20 mål og på 34 kamper totalt denne sesongen har han 34 mål.

Torsdag skal han altså prøve å slå Milan ut av cupen. Det er et Milan i massiv økonomisk trøbbel. Det skyldes i stor grad at Milan de siste årene har vært langt dårligere enn konkurrentene på å selge fotballspillere. Ifølge Swiss Ramble har Milan tjent bare cirka 550 millioner kroner på spillersalg de siste fem årene, mens tilsvarende tall for Juventus er 4,2 milliarder, for Roma 3,9 milliarder og for Inter 1,8 milliarder. Selv Lazio har solgt for mer enn dobbelt så mye som Milan.

AC Milan er denne sesongen utestengt fra Europa League på grunn av brudd på UEFA Financial Fair Play.

Milan ledet 2–0 i søndagens Milano-derby, men så gikk det på dunken (2–4-tap). Vertene er helt ute av serie A-toppstriden, de er ikke med i Europa League - og slik er torsdagens første av to semifinaler ekstra viktig for å redde sesongen.

Juventus-forsvaret er i øyeblikket ikke i sin beste forfatning. Noe to strake bortetap og fire baklengs på disse to oppgjørene vitner om. Dette er noe Milans Zlatan Ibrahimovic kan komme til å utnytte!

Samtidig merker vi oss at Torino-gjestene kun har gått målløs av banen i én eneste obligatorisk kamp i inneværende sesong.

Publisert: 12.02.20 kl. 15:20

