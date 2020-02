TENKER: Kåre Ingebrigtsen er blitt usikker på fremtiden som fotballtrener etter alt som har skjedd det siste halvannet året. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Ingebrigtsen er usikker på fremtiden – sier han har fått tilbud fra utlandet

Kåre Ingebrigtsen (54) og familien reiser til Marbella-området i Spania for å finne ut hva neste kapittel i livet og karrieren blir. Den tidligere RBK-treneren er i øyeblikket svært usikker på hva han skal satse på.

Han forteller VG at det dukket opp et tilbud kort tid etter at han fikk sparken i kypriotiske APOEL. Det var fra en klubb utenfor Europa, og Ingebrigtsen hevder at han takket nei.

– Klubben holder til utenfor Europa, så for meg og familien ble det for usikkert akkurat nå. Etter alt som har skjedd den siste tiden trenger vi å finne ut om jeg skal holde på med fotball også i fremtiden, eller bli voksen og finne meg en litt mer forutsigbar jobb, sier Ingebrigtsen – med et smil.

Han forteller at kona, Hege Leirfall, nylig sa opp jobben sin for å følge Ingebrigtsen til Kypros. Så i øyeblikket har ingen av dem jobb.

– Derfor må vi bruke litt tid nå, på å finne ut det neste valget vårt, sier Ingebrigtsen.

Familien Ingebrigtsen har sommerhus 10–15 minutters kjøretur fra Marbella i Spania, der mange norske fotballklubber trener for tiden, og dit reiser den tidligere Rosenborg-treneren nå.

Det har vært en turbulent tid, helt siden Ingebrigtsen ble sparket i Rosenborg på sensommeren 2018, med rettssak - og trenerjobber i både Belgia og Kypros. For Ingebrigtsen kom sparkingen i APOEL svært overraskende, nærmest sjokkerende, etter bare 46 dager i jobben.

Og derfor ønsker ikke Ingebrigtsen å kaste seg inn i et nytt utenlandsopphold, uten at han føler seg trygg på at det vil vare en stund, både for ham og familien.

– Jeg har ikke hørt noe fra klubber i Norge, sier Kåre Ingebrigtsen – som sier han skal bruke tiden i Spania godt – det blir et skikkelig familieråd.

Publisert: 27.02.20 kl. 14:18

