TAKKNEMLIG: Christian Eriksen og det danske landslaget kvalifiserte seg til både VM i 2018 og det kommende EM-sluttspillet under Åge Hareides ledelse. Her er de sammen etter å ha spilt 1–1 mot Australia i 2018-VM. Foto: Bjørn S. Delebekk

Christian Eriksen hyller Hareide: – Takk for alt du har gitt meg

Danmarks superstjerne Christian Eriksen (28) sender et stort takk til Åge Hareide (66) for nordmannens tid som trener for det danske landslaget.

– Det har vært en fornøyelse både på og utenfor banen. Mange seirer og mange mål – og meget få nederlag i en enestående tid! skriver Eriksen i en melding på sin Twitter-konto.

– Takk for alt du har gitt meg og oss på det danske landslaget.

Meldingen kommer etter at det ble klart at Åge Hareide har ledet Danmark for siste gang som landslagssjef.

Nordmannen hadde kontrakt ut sommeren 2020 og skulle avsluttet tiden som dansk landslagssjef med sommerens fotball-EM, som nå er flyttet til 2021 grunnet corona-pandemien.

Hareide ble nylig kåret til årets trener i Danmark for andre året på rad, og med ham som sjef på sidelinjen står det danske landslaget med en råsterk rekke på 34 kamper uten tap.

Totalt ledet han Danmark i 42 kamper. Det ga 21 seire, 18 uavgjort og tre tap. Det siste nederlaget kom mot Montenegro i oktober 2016.

Bernt Hulsker har prøvd å finne ut hva som egentlig skjedde da Åge Hareide ble erstattet som landslagssjef.

Landslagskeeper Kasper Schmeichel sa tidligere denne uken at det var synd Hareide ikke fikk avsluttet tiden i Danmark med EM.

– Egentlig er jeg bare utrolig takknemlig for å ha fått ha en så god trener som Åge Hareide. Jeg tror Danmark skylder ham en stor takk for det han har gjort for dansk fotball, sa Schmeichel til dansk TV 3.

– Han har løftet oss. Det er ufattelig stykke arbeid han har gjort, sa keeperen.

les også Hareide skal hylles – men snytes trolig for «rekordforsøk»

66-åringen tok over det Danmark i 2016 og ledet laget i 42 kamper, hvor kun tre av dem endte med tap. Under hans tid kvalifiserte danskene seg både til VM i 2018 og det kommende EM-sluttspillet neste år.

Torsdag la det danske fotballforbundet ut en video på sin twitter-konto der Hareide selv takket fansen og Danmark for tiden som landslagssjef.

– Jeg vil takke for alle fantastiske tilbakemeldinger til meg og laget. Det trenger vi i disse coronatider. Jeg håper at dere vil fortsette med å støtte opp om Danmark, landslaget og Kasper Hjulmands jobb, sa Hareide i videoen.

– Det er meget, meget viktig for meg at dette fortsetter og at Danmark kan bite fra seg i den neste turneringen. Helt til slutt: Pass på dere selv!

