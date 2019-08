UENIGE: Svein Maalen til venstre tuktet Molde søndag, men er ikke enig i at de bør se på seg selv som en større klubb. Foto: NTB Scanpix/ EPA

«Ordkrig» mellom Maalen og Moe

TRONDHEIM (VG) (Ranheim-Molde 2–3) Etter den dramatiske femmålskampen i Ranheimsfjæra, sier Molde-trener Erling Moe at man må slutte å snakke om «lille Ranheim». Ranheim-trener Svein Maalen er uenig.

Nå nettopp

– Vi hører mange klubber i Norge liker å presisere at de er så må, men da blir de aldri større. De må begynne å se seg selv slik de er. Jeg ser ikke på Ranheim som små, de er ett av lagene som tør mest. Det er vel første gang Molde slår Ranheim her oppe, sier Moe til VG.

Reservepreget

Et reservepreget Molde hvilte seks spillere fra start av, blant dem Magnus Wolff Eikrem, Martin Bjørnbak og Ohi Omoijuanfo.

– De er med i kampen og fighter om poeng, og det er det ikke alle lag som har gjort mot oss. Jeg sa det før kampen også, at Ranheim er et lag som bestandig er seg selv. De tør og tør, og derfor er de i toppdivisjonen. Det går ikke an å tenke «lille Ranheim» lenger når de er med i Eliteserien, sier Moe.

Uenig Ranheim-trener

Ranheim-trener Svein Maalen er ikke enig med trenerkollegaen.

– «Lille Ranheim», hva tenker han på da? Dere må se hva vi holder på med, vi henter spillere fra en bitteliten region i Norge. Vi rekrutterer ikke fra en annen plass. Andre klubber i samme situasjon ville kastet penger for å hente forsterkninger. Vi satser på utvikling av egne spillere, tror på de vi har, og tror på hardt arbeid, sier Maalen til VG.

Til kampen stilte Ranheim slik de har hatt for vane; med en ellever bestående av én nordlending, én nordmøring og resten trøndere.

– Vi har helt andre forutsetninger enn de fleste andre. Både i form av ressurser, men også hva vi skal være som klubb. Vi er helt rå på det, og uten sidestykke. Det i seg selv syns jeg viser at vi er en liten klubb, sier Ranheim-treneren.

«Ranheim-måten»

Mot Molde var Ranheim det klart beste laget i siste halvdel av andre omgang. Mens Moe sendte satte inn spillere som Martin Bjørnbak, Etzaz Hussain og Ohi, satte Maalen inn hakket mer ukjent navn som Ivar Sollie Rønning, Torbjørn Heggem og Ola Sobakken.

– De definisjonene får andre ta seg av, vi tror på måten vi gjør ting på, og tror vi kan konkurrere med de beste på vår måte å gjøre det på. Det ser vi i dag, det så vi mot Rosenborg, og det har vi sett mot de andre toppklubbene også. Vi mangler noen prosent på å ta dem helt, sier Ranheim-treneren.

– Så hvis vi sier «lille Ranheim burde slått Molde,» er det riktig definisjon?

– Den overskrifta får du finne på selv. Jeg har sagt mitt, men vi burde kanskje vunnet i dag ja. Men da måtte vi hindret de målene imot.

Publisert: 19.08.19 kl. 11:07

