Matchvinner Bakenga etter første Odd-mål: – Vært nær å legge opp

BEKKESTUA (VG) (Stabæk – Odd 0–1) Han har strevd med å finne både sin beste fotballutgave av seg selv og gleden med fotball. Nå er Mushaga Bakenga (28) i ferd med å gjøre begge deler i Odd.

– Det har jeg ikke kjent på fem-seks år. Det har lugget og vært «drit» å spille fotball til tider. Jeg har vært nær å legge opp flere ganger. Helt seriøst. Det at jeg er her i dag, at jeg bare har spilt de siste kampene, er for meg en opptur. At jeg liker å spille fotball igjen, sier Mushaga Bakenga etter sitt første Odd-mål i seriekamp nummer ni.

Han kom til klubben for å erstatte toppscorer Torgeir Børven – og mer «børvensk» kunne han nesten ikke være enn han var på matchvinnermålet i 1–0-seieren mot Stabæk på Nadderud.

En stuss-avslutning på Espen Ruuds perfekte dødball dalte ned i nettet i lengste hjørne – akkurat slik har vi sett Børven score både for Odd og hans nye klubb Rosenborg bare i år.

– Den lignet veldig på den borte mot Start. Identisk, må det være, smiler Espen Ruud, pasninglegger både til Børven den gangen og Bakenga søndag – og sikter altså til denne:

Bakengas første fulltreffer i Eliteserien siden september i fjor betød også noe ekstra for lagkameratene. Også keeper Sondre Rossbach forlot egen målgård for å delta i feiringen med ti lagkamerater på Stabæks halvdel.

– Det var nesten så jeg felte en liten tåre der inne da jeg gratulerte ham. Jeg vet hva han har vært gjennom med avrevet akilles både i Molde og Tromsø. Jeg er veldig glad for at han er en del av laget vårt. Nå ligner Mushaga Bakenga på den han var i glansårene, mener Odd-trener Jan Frode Nornes etter å ha styrt laget til sin sjette seier på de syv siste matchene.

Bakenga har gått kontraktsløs siden han var med og rykket ned med Ranheim i desember i fjor. Først da Torgeir Børven omsider ble Rosenborg-spiller fikk han ny jobb etter at coronautbruddet satte alle andre muligheter på vent.

Borteseier var slett ikke ufortjent. Før pause var det Odd som spilte og spilte – og slo blant annet over 100 pasninger mer enn et sjeldent upresist Stabæk de første 45 minuttene.

Stabæk har vært vanskelige å score på etter Jan Jönsson gjeninntreden i fjor sommer og sto riktignok for det meste imot: Yaw Ihle Amankwah brølte sine ordrer, Andreas Hanche-Olsen og Emil Bohinen vant duellene og Marcus Sandberg reddet den ene av de tre Odd-sjansene som kom på mål.

Den tilhørte backen Birk Risa, som avsluttet fra kloss hold på et hardt Espen Ruud-innlegg. De to øvrige ble brent av Joshua Kitolano og Mushaga Bakenga. Sistnevnte gjorde altså opp for seg etter pause.

