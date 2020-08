Bakenga matchvinner med sitt første Odd-mål

BEKKESTUA (VG) (Stabæk – Odd 0–1) Han ble hentet for å erstatte toppscorer Torgeir Børven (28), og mer «børvensk» kunne Mushaga Bakenga (28) nesten ikke være da han omsider scoret for Odd.

Stuss-avslutningen fra Bakenga på Espen Ruuds perfekte dødball dalte ned i lengste hjørne – og slik har vi sett Børven score både for Odd og hans nye klubb Rosenborg bare i år. Men dette var altså Bakenga, og i sin niende kamp for Odd ble det endelig scoring på spissen som fylte 28 år dagen før matchen.

Det var kampens eneste og Bakengas første siden september i fjor. Da var han Ranheim-spiller og etter å ha gått kontraktsløs frem til sommeren, tok et litt presset Odd sjansen på å hente trønderen da Torgeir Børven omsider ble RBK-spiller.

Søndag kveld spratt han i været av jubel og lettelse etter goalen, og samtlige Odd-spillere meldte seg på i feiringen. Selv keeper Sondre Rossbach løp fra egen målgård og over til motsatt halvdel for å gi Bakenga kreditten.

Borteseier var slett ikke ufortjent. Før pause var det Odd som spilte og spilte – og slo blant annet over 100 pasninger mer enn et sjeldent upresist Stabæk de første 45 minuttene.

Stabæk har vært vanskelige å score på etter Jan Jönsson gjeninntreden i fjor sommer og sto riktignok for det meste imot: Yaw Ihle Amankwah brølte sine ordrer, Andreas Hanche-Olsen og Emil Bohinen vant duellene og Marcus Sandberg reddet den ene av de tre Odd-sjansene som kom på mål.

Den tilhørte backen Birk Risa, som avsluttet fra kloss hold på et hardt Espen Ruud-innlegg. De to øvrige ble brent av Joshua Kitolano og Mushaga Bakenga. Sistnevnte gjorde altså opp for seg etter pause.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 13 11 2 0 45 – 17 28 35 2 Molde 13 10 1 2 39 – 13 26 31 3 Odd 13 8 1 4 21 – 14 7 25 4 Vålerenga 13 6 5 2 18 – 17 1 23 5 Kristiansund 13 5 6 2 26 – 18 8 21 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

