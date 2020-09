Slik blir Real Madrid-høsten for Ødegaard: – Stor fordel

Det blir en intens høst for Martin Ødegaard (21) og Real Madrids stjernegalleri når sesongen sparkes i gang neste helg. Det kan drammenseren nyte godt av, mener spansk journalist.

Kneproblemene stoppet Martin Ødegaard fra å være en del av den norske landslagstroppen til Nations League-kampene mot Østerrike og Nord-Irland.

I stedet har den norske 21-åringen tatt fatt på oppgaven med å spille seg inn i Real Madrids stjernegalleri da det spanske hovedstadslaget startet sesongoppkjøringen forrige uke.

Madrid-laget har hatt som vane å reise på en sommerturné til Asia og USA under sine tidligere sesongoppkjøringer, men denne høsten blir det i stedet en intensiv oppkjøring på spansk jord mot en ny sesong.

Utsatt sesongstart

Real Madrid-spillerne returnerte fra ferie den siste helgen i august og gjennomgikk individuell testing for coronaviruset. Mandag 31. august var de i gang med fellestreninger – der også Ødegaard deltok.

Nordmannen var på plass i Madrid uken før oppstarten for å sjekke kneet han trøblet med i sesongavslutningen for Real Sociedad. Sjekken førte til at 21-åringen meldte forfall til det norske herrelandslagets samling første uken i september.

La Liga-sesongen sparkes i gang fra fredag 12. september, men «Los Blancos» starter ikke før én uke senere. En rekke av de spanske lagene som deltok i sluttspillene i Champions League og Europa League i august har fått omberammet kampene i den første serierunden til et senere tidspunkt.

Dermed blir det sesongåpning for Ødegaard og lagkameratene helgen 19.-21. september med bortekamp på en bane nordmannen kjenner svært godt: Reale Arena i San Sebastián mot gamle lagkamerater i Real Sociedad. Kampen er satt opp lørdag 20. september, men hverken dato eller kamptidspunkt er fast bestemt.

Sesongens første El Clásico er satt opp helgen 25. oktober på Camp Nou, mens returmøtet i den spanske hovedstaden er planlagt 11. april.

Byderbyene mot Atlético Madrid skal gå 13. desember (H) og 7. mars (B).

Tette kamper fra oktober

Ganske presist én måned etter at La Liga sparkes i gang, blir Madrid-lagets kalender fylt av kamper fra nok en turnering når Champions League-gruppespillet etter planen starter 20. oktober.

Terminlistene for La Liga og Champions League er ennå ikke offentliggjort, men Ødegaard og lagkameratene kan vente seg kamper både i helg og midtuke gjennom høsten og inn i vinteren.

– Jeg ser på dette som en stor fordel for Ødegaard, vurderer Marca-journalist Miguel Ángel Lara.

– Fysikken hans er mye bedre enn Luka Modric sin, og Real Madrid viste i tapet mot Manchester City nylig at de trenger energi mer enn noe annet. Martin har forbedret seg stort på alle måter, inkludert fysikken, sier han til VG.

– Hvordan vurderer du mulighetene hans for å spille seg inn i startelleveren?

– Det kan hende han ikke starter sesongen som et førstevalg, men hyppigheten av kampene og den fysiske slitasjen det vil medføre, gjør at jeg tror han kan vurderes som en som vil spille en viktig rolle snarere enn å være en reserveløsning, sier Lara.

Den spanske cupen (Copa del Rey) skal også sparkes i gang denne høsten, men som tittelholder i La Liga skal Real Madrid først delta i den spanske supercupen som spilles i januar 2021 før de trer inn i Copa del Rey når turneringen har nådd 16-delsfinaler.

Publisert: 07.09.20 kl. 10:24