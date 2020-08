FJERNET: Martin Ødegaard er fjernet fra Real Sociedads spilleroversikt. Foto: ALBERT GEA / X01398

Ødegaard fjernet fra Real Sociedads spilleroversikt

Martin Ødegaard (21) er ikke blant de 30 spillerne som er kalt inn til Real Sociedads sesongoppkjøring som starter fredag denne uken. Han er også fjernet fra spilleroversikten på klubbens hjemmeside.

Det florerer med rykter rundt hvor Martin Ødegaard skal spille den kommende sesongen. Real Madrid-eide Ødegaard var forrige sesong utlånt til Real Sociedad hvor han gjorde sakene sine bra.

Så bra at flere spanske medier de siste dagene har meldt at nordmannen er ønsket tilbake i Real Madrid, selv om låneavtalen med Real Sociedad egentlig skulle strekke seg over en sesong til.

Drammens Tidende var tidlig ute med å melde at Ødegaard var fjernet fra klubbens spilleroversikt.

Ekspert på spansk fotball, Petter Veland, sa til VG i går at det knapt finnes et bedre tidspunkt å dra tilbake til Real Madrid på for Ødegaard.

Ødegaard ble som kjent hentet til Real Madrid fra Strømsgodset i 2015. Han var da en Castilla-spiller (annetlaget til Real Madrid), men trente med A-laget, og fikk også La Liga-debuten da han ble byttet inn for Cristiano Ronaldo mot Getafe.

Real Madrid røk ut av Champions League forrige uke, etter tap mot Manchester City, da stopper Raphaël Varane hadde en brutal kveld på jobb.

Slik så det ut da Martin Ødegaard tok Eliteserien med storm som 15-åring:

