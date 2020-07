NY SESONG: 12. september sparkes den neste Premier League-sesongen i gang. Foto: PA Wire / PA Wire

Premier League starter 12. september: – Et problem de skyver foran seg

Neste Premier League-sesong starter 12. september og avsluttes 23. mai. Det gir lagene syv uker pause mellom sesongene.

– Det blir et eksperiment igjen da, som det ble da de åpnet etter pandemien. Da hadde de tre måneder og bare tre-fire uker med kontakttrening. Da så man at det var forskjellige energinivåer på lagene, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Siste serierunde av sesongen 2019/2020 spilles på søndag klokken 17.00. Manchester United møter Leicester, og begge kjemper om Champions League-plass neste sesong, side om side med Chelsea. Begge Manchester-klubbene skal også spille i Europa mellom sesongene. Chelsea har også en returkamp borte mot Bayern München i Champions League (Bayern vant 3–0 i London).

– For Manchester United og Manchester City som kanskje skal spille fire kamper i perioden, så blir det en lang sesong. Og det blir en pause mellom sesongene som er for kort til å ta ferie. Da må man holde trykket oppe, sier Alsaker.

Finalen i Champions League skal spilles 23. august, mens finalen i Europa League spilles 21. august.

– Det blir spennende å se om det er sånn at de som har vært i Europa og holdt det gående ut i august, om de har intensiteten på topp. Eller at det er sånn at de med lang pause som har hatt ferie og en god oppladning har overskudd som de andre mangler. Managerne må prøve seg frem, fortsetter TV 2-kommentatoren.

GLEDER SEG: TV 2s kommentator Øyvind Alsaker ser frem til supportere igjen kan dra på kamp, selv om det er uvisst når det blir. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sesongen avsluttes 23. mai, som ikke er langt unna de datoene turneringens siste runde vanligvis spilles.

– Jeg vet ikke hvordan de løser det. Det er klart de slipper opp for datoer her. Champions League skal i gang igjen og Europa League skal gang igjen og legger beslag på midtukene. Det er et problem de skyver foran seg, sier Alsaker og legger til at han gleder seg til både han selv og supporterne kan dra til England på kamp igjen.

