Dommeren innrømmer to grove feil på Sør Arena: – En aha-opplevelse

KRISTIANSAND (VG) Dommer Kristoffer Hagenes (30) sier til VG at han dømte feil i to omdiskuterte situasjoner. Det kostet Start et straffespark, og førte til at Rosenborgs Dino Islamovic (26) slapp det røde kortet.

Tre kvarter etter at Hagenes hadde blåst av kampen mellom Start og Rosenborg på Sør Arena, kom han ruslende ut av dommergarderoben. Der sto han rakrygget og beklaget seg.

Dommen over egen innsats i to nøkkelsituasjoner var klar – han hadde gjort to grove feil:

Start skulle fått straffespark i 63. minutt for Kristoffer Zachariassens hands.

Rosenborgs Dino Islamovic skulle fått sitt andre gule for albuebruk, og dermed rødt kort, i det 83. minutt.

– Hvordan var det å se de to episodene om igjen på TV?

– Det må jeg si var en aha-opplevelse. Fra min vinkel der, så er det at hånden til Zachariassen er foran kroppen. Når jeg får se TV-bildene fra en annen side, så er det ingen tvil om at det er straffe. Men vi må jo dømme på det vi ser, forklarer Hagenes.

Se straffesituasjonen i videoen under:

Hagenes hadde gitt Islamovic gult kort for albuebruk i første omgang, og da Vegard Bergan ble liggende etter en ny duell på tampen av kampen burde det altså vært kort nummer to.

– Fra min vinkel ser jeg ikke armen (til Islamovic) en gang. Skal jeg gi det andre gule og rødt må jeg være sikker. Så ser jeg bilder, og da er det klart at det er en albue, som skulle gitt hans andre gule. Det er to nøkkelsituasjoner som blir løst feil, sier Hagenes.

– Hvilke konsekvenser tror du dette får for deg nå – blir det en pause på deg?

– Jeg kan ikke kommentere det. Jeg skal gjøre mitt beste fra kamp til kamp. Vi gjør våre evalueringer, og så får NFF avgjøre det.

TUNG KVELD PÅ JOBB: Dommer Kristoffer Hagenes gir her et gult kort til Jesper Daland, i en kamp der han gjorde flere grove feil. Foto: Tor Erik Schrøder

les også Start snytt for straffespark i den målløse kampen mot Rosenborg

Før dommeren hadde kommet med sin versjon var det stor forundring i Start-leiren hvordan de kunne bli snytt for straffesparket. Martin Ramsland var mannen som slo innlegget Zachariassen stoppet med hånden.

– Det er jo klink straffe. Han blokkerer med hånden, og dommeren står i god posisjon. Det er ingen regel som forsvarer at han ikke skal gi straffe der, sier Start-spissen til VG.

Trener Joey Hardarson var like klar, og oppsøkte dommerne i garderoben etter Starts fjerde uavgjorte oppgjør på åtte forsøk. De fire andre har endt med tap.

les også Molde-dominans på rundens lag

– Jeg ser den veldig godt, og jeg tror dommeren ser det enda bedre. Det er utrolig at det ikke blir dømt straffe. Det er en av mange situasjoner i kampen jeg føler går imot oss. Jeg sliter også med å forstå den albuen i trynet på vår spiller. Han blåser frispark, men gir ikke gult kort. Det forstår jeg ikke, sier Hardarson til VG.

Start møter Brann borte førstkommende søndag, og jakter fortsatt på sesongens første seier.

– Prestasjonen i dag var god, og vi viser at vi er konkurransedyktige mot de beste i ligaen. Vi er skuffet over at det ikke blir seier i dag, oppsummerer Start-treneren.

Rettelse: I den opprinnelige utgaven av denne artikkelen, ble Kristoffer Hagenes sitert på at «– Det må jeg si var en hard opplevelse.». Det han sa, var «– Det må jeg si var en a-ha-opplevelse». Dette ble endret 17.7 klokken 10.23.

