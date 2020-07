I KNESTÅENDE: Martin Ødegaard har opplevd en tung sommer som Real Sociedad-spiller. Her fra møtet med Celta Vigo 24. juni. Foto: ANDER GILLENEA / AFP

Ødegaards tunge poeng-nedgang: – Ikke bare vært Martin

Landslagsassistent Per Joar Hansen vil ikke bekymre seg, men tallene er harde. Martin Ødegaard (21) har gått fra ni målpoeng på 16 kamper i ligaen i 2019, til kun ett på 13 kamper i 2020.

21-åringen var byttet ut da Real Sociedad reddet plass i Europa League neste sesong, med en sen scoring mot Atlético Madrid søndag kveld.

Det var en etterlengtet opptur, etter en periode der Real Sociedad har opplevd en markant formsvikt og Ødegaard ikke har greid å heve laget. Sociedad har kun vunnet to av de siste 13 ligakampene, Ødegaard har blitt sittende på benken i tre av de syv siste.

Han scoret fire mål og hadde fem målgivende før nyttår. I 2020 har det kun blitt med én målgivende pasning i ligaen, dette hjørnesparket mot Villarreal:

I cupen var derimot nordmannen viktig på Real Sociedads vei til finale, med fem målpoeng på fem kamper. Finalen mot Athletic er utsatt på ubestemt tid.

– Ikke bare Martin

VG har presentert tallene for assisterende landslagstrener Per Joar Hansen.

– Det har ikke bare vært Martin. Hele laget falt i prestasjon, det har en sammenheng. Jeg synes ikke Oyarzabal har vært så god etter coronapausen heller. Men da laget fungerte bra, var de begge veldig gode, påpeker «Perry».

Det ble nylig kjent at Ødegaard sliter med en «jumper’s knee»-skade.

– Det er ikke farlig å spille med, men smertefullt, og da er det vanskelig å få ut hele sitt potensial. Det har gjort at han ikke har kunnet spille opp mot sitt beste. Han kunne valgt å tre til side, men har valgt å gjøre en jobb for laget – det har han fått skryt for av både trener og lagkamerater, forklarer Hansen.

Landslagsassistenten forteller at han og landslagssjef Lars Lagerbäck har vært i kontakt med Ødegaard om hvordan det er å spille med skaden, og at det medisinske apparatet til Norge er i tett dialog med Real Sociedad.

8. oktober skal Norge etter planen møte Serbia i EM-playoff, før enten Israel eller Skottland venter i en eventuell finale om den siste ledige EM-plassen.

– Vi håper han får all den hjelpen han kan få og krysser fingrene, slik at han er 100 prosent utover høsten. Det er viktig både for oss og laget hans, avslutter «Perry».

