Foto: Fredrik Hagen

Slik vurderer VGs fotballeksperter Bodø/Glimt og Molde før storkampen

Bodø/Glimt leder Eliteserien, men det er Molde som kommer seirende ut når VGs fotballeksperter Kai Bardal og Haakon Lunov vurderer lagene opp mot hverandre.

Nå nettopp

Eliteseriens to suverent beste lag så langt møtes til toppoppgjør på søndag. På Aspmyra vil Molde forsøke å overta serieledelsen, men ingen har imponert mer en Bodø/Glimt så langt denne sesongen.

Før storkampen har VGs fotballeksperter Kai Bardal og Haakon Lunov tatt en titt på hver enkelt lagdel og trillet terning. Også benkene og trenerne som disponerer troppene blir vurdert.

Ekspertene spår en jevn kamp, der flere dueller mellom enkeltspillere kan bli avgjørende for resultatet.

Keepere

Nikita Khajkin startet sesongens tre første kamper, men det er mannen med det lange, flotte navnet, Joshua Gerardus Petrus Wilhelmus Smits, som er nordlendingens førstevalg.

I Molde er det svenske Andreas Linde som vokter buret, og ingen keepere i Eliteserien slipper inn færre mål.

– Linde er en god keeper, og sannsynligvis mye bedre enn Glimts. Han har kanskje ikke vært en ekstrem matchvinner tidligere, men nå har Linde begynt å redde straffer også. Her er det klar fordel Molde, mener Bardal.

– Linde er en klasse opp. Molde har slitt med skader i forsvaret, men til tross for at han har fått mange nye folk rundt seg, har han likevel sluppet inn færrest. For meg er han den klareste keepertypen i Eliteserien, som sikkert er moden for høyere nivåer, vurderer Lunov.

Bodø/Glimt:

Molde:

FØRSTEVALG: Molde-keeper Andreas Linde trekkes frem som en av Eliteseriens beste keepere. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Forsvar

Molde har slitt med mange skader i forsvarsfireren. På backene har yngre alternativer fått sjansen i Kristoffer Haraldseid og Kristoffer Haugens skadefravær, mens midtbanespiller Martin Ellingsen har blitt trukket ned i midtforsvaret. Det står i sterk kontrast til Bodø/Glimt, hvor man med unntak av Brede Moes skadeavbrekk, har fått drillet en fast firer.

Bodø/Glimt og Molde er ligaens mestscorende lag, og ekspertene tror begge forsvarene vil få årets største test på søndag.

– Bodø/Glimts forsvar passer veldig godt til måten de spiller på, og er en stor del av det offensive. Det er forsvarere som kan spille opp selv og gå med ballen, det er ikke Moldes forsvarere like god til. Marius Lode er ekstremt hurtig og god til å spille av press, men er ikke like god foran eget mål. Fredrik Bjørkan er sannsynligvis den beste backen i Eliteserien. Hans hurtighet og fysikk gjør ham vanskelig å kontre på, mener Bardal.

– Molde har ikke fått den store kontinuiteten backfireren, men har likevel sluppet inn under ett mål i snitt. Jeg tør imidlertid å påstå at de ikke har blitt satt på den store testen ennå. Nå får vi svaret på hvor god de er. Hvor god er Ellingsen egentlig som omskolert stopper? Også tror jeg de vil bruke Marcus Holmgren Pedersen for å matche farten til Hauge. Det blir en spennende duell i kampen, sier Lunov.

Bodø/Glimt:

Molde:

OFFENSIV TYPE: Midtstopper Marius Lode hylles for sine evner til å bidra i Glimts offensive spill. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Midtbane

Molde ligger med to dype og én offensivt, Bodø/Glimt motsatt. Det legger opp til flere interessant dueller i krigen om midtbanen. Mest spennende er hvem som går seirende ut av Patrick Berg og Magnus Wolff Eikrem.

– Kampen i kampen blir Eikrem mot Berg. Det blir en test for Berg, som det blir spennende å se hvordan han håndterer. Jeg tror det er Eikrem som går seirende ut, spår Lunov.

RUTINERT: Magnus Wolff Eikrem (29) regnes som en av Eliteseriens beste spillere. Foto: Fredrik Hagen

– Det kommer an på hvem som er smartest og får best arbeidsbetingelser. Jeg tror Glimt kommer til å kjøre kampen i lange perioder, og da må Eikrem være smart nok til å bli involvert og gjøre det beste ut av det, sier Bardal.

Ekspertene roser Berg og Saltnes, men er mer usikker på kvaliteten til Sondre Brunstad Fet, som trolig blir den siste i Glimts midtbanetreer. Moldes bredde og toppnivå gjør dem sterkere.

– Fredrik Aursnes og Etzaz Hussain er erfarne spillere som bare gleder seg til sånne kamper. Jeg tror at det leddet, med de tre guttas erfaring og alder, kommer seirende ut, sier Lunov.

Bodø/Glimt:

Molde:

LOVENDE: Patrick Berg (22) stråler for Bodø/Glimt for tiden. Foto: Trond Reidar Teigen

Angrep

Bodø/Glimt har scoret 3,9 mål per kamp denne sesongen og norsk fotballs scoringsrekorder har stått for fall. Nordlendingens blendende offensive fotball har begeistret de flest, og ekspertene er full av lovord.

– Det er helt enormt, og ligner ikke grisen. Den starttrioen er helt rå. De har ligaens to beste kantspillere og en allsidig spiss som bøtter inn, sier Bardal om Philip Zinckernagel, Jens Petter Hauge og Kasper Junker.

De tre har til sammen 20 mål og 16 assist så langt. Både Bardal og Lunov er spesielt imponert over 20 år gamle Hauge.

– Hauge er en av få i norsk fotball som har evnen til å dra av ledd alene én mot én. Jeg har ventet i mange sesonger på ham, men nå har han slått ut i full blomst. Det er stor underholdningsverdi i den fotballen han spiller, mener Lunov.

UTLANDET NESTE?: Jens Petter Hauge har vært svært nære en overgang til Cercle Brügge, men i øyeblikket er det for vanskelig å takke farvel til et mulig seriegull med Bodø/Glimt. Foto: Fredrik Hagen

Hos Molde trekker ekspertene frem den enorme bredden. Leke James er lagets toppscorer og førstevalg på spissplassen foran Ohi Omoijuanfo. På kantene er Erling Knudtzon, Eirik Ulland Andersen, Ola Brynhildsen og Eirik Hestad mulige alternativer. Det er vanskelig å si hvem som starter mot Bodø/Glimt, men kvalitet blir det nesten uansett.

– Det er helt vilt hva de har å ta av. De har to av de desidert beste spissene i ligaen, og på kantene har de så mange alternativer at det ikke er sant, sier Bardal.

– For meg er James Eliteseriens beste spiss, og jeg tror han kan avgjøre en kamp alene. Det kan Molde ha behov for mot Glimt. Også tror jeg Moe kommer til å velge de kantene som kan utnytte Glimts svakheter best. Der har han mye større spillerom enn Knutsen, sier Lunov.

Bodø/Glimt:

Molde:

LAGETS TOPPSCORER: Leke James har scoret seks mål på syv kamper for Molde. Foto: Fredrik Hagen

Benkene

Bardal sier han knapt kan huske et lag med så stor bredde som Molde, sett bort fra de store skadeproblemene i forsvaret.

– De kunne sikkert stilt en ellever til som hadde luktet på medaljeplass. Uansett hvem de starter med, er det gode spillere og Moe har muligheten til å påvirke kampbildet fra benken, sier han.

Bodø/Glimt har en litt tynnere stall og har ikke rotert like mye i startelleveren. Ekspertene mener imidlertid at Glimt-spillerne er svært godt trent, og at den noe mindre stallen foreløpig ikke skaper problemer. Lunov setter også spørsmålstegn ved om Glimts benk egentlig er så mye svakere enn Moldes.

– Posisjonen til spillerne er mye tydeligere i Glimt. Skytte vet at han skal konkurrere med Fet. Boniface vet at han er nummer to. Solbakken vet at han skal ta over etter Hauge. Høibråten vet at han skal konkurrere med Lode og Moe. Det er to forskjellige måter å tenke på, hvor det i Molde er større konkurranse om plassene og man har den frykten for ikke å levere, forteller han.

Bodø/Glimt:

Molde: 5

SPISSTALENT: Victor Boniface er nummer to i køen bak Kasper Junker, men har vist lovende takter som innbytter. Foto: Fredrik Hagen

Trenere

Kjetil Knutsen var først assistenttrener, men har hatt hovedansvaret i Bodø/Glimt siden 2018, og både i år og i fjor har gultrøyene sjokkert motstanderne. Erling Moe startet også som assistenttrener, og er inne i sin andre periode som hovedtrener for romsdalsklubben. I fjor ledet han Molde til seriegull.

– Erling Moe svarte godt da Knutsen ble årets trener i fjor og han fikk spørsmål om hvordan han kunne vinne prisen. «Jeg får bli nummer to, da». Moe har vært med å vinne og har stor erfaring med å vinne. Jeg skal ikke ta fra Kjetil noe, men det har ikke han gjort ennå, sier Lunov, som vurderer Moe hakket sterkere enn Glimt-treneren.

GLIMT-SJEFEN: Kan Kjetil Knutsen ta Bodø/Glimt til seriegull? Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Bardal vil ha Knutsen like høyt på terningen.

– Det er utrolig imponerende det han har fått til. Han har gjort spillerne bedre, og det vises på banen. Man ser at de jobber med ting og at spillerne utvikler seg, skryter han.

Bodø/Glimt:

Molde: 6

Sum Bodø/Glimt: 30

Sum Molde: 32

Publisert: 26.07.20 kl. 15:28

