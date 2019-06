Manchester United åpner hjemme mot Chelsea

En skikkelig storkamp venter for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i den første Premier League-runden kommende sesong. De tar imot Chelsea på Old Trafford.

Det ble klart da Premier League offentliggjorde terminlisten for kommende sesong torsdag klokken 10.

Manchester United starter PL 2019/20 hjemme mot Chelsea søndag 11. august, men det er Liverpool som sparker sesongen først i gang.

Forrige sesong serietoer møter nyopprykkede Norwich - med norske Alexander Tettey på laget - fredag 9. august. Regjerende seriemester Manchester City spiller tidligkampen lørdag. Der møter de London-klubben West Ham på bortebane.

Slik spilles hele den første runden:

9. august: Liverpool - Norwich kl. 21.00

West Ham - Manchester City kl. 13.30 Bournemouth - Sheffield United kl. 16.00

Burnley - Southampton kl. 16.00

Crystal Palace - Everton kl. 16.00

Leicester - Wolves kl. 16.00

Watford - Brighton kl. 16.00

Tottenham - Aston Villa kl. 18.30

11. august: Newcastle - Arsenal kl. 15.00

Siste serierunde spilles 17. mai. Den er som følger:

Arsenal - Watford

Burnley - Brighton

Chelsea - Wolves

Crystal Palace - Tottenham

Everton - Bournemouth

Leicester - Manchester United

Newcastle - Liverpool

Southampton - Sheffield United

West Ham - Aston Villa

Hele terminlisten finner du på Premier Leagues nettsider. I faktaboksen under får du topp seks-klubbens fem første kamper for sesongen.

Slik starter topp seks-klubbene Manchester City: West Ham (b), Tottenham (h), Bournemouth (b), Brighton (h), Norwich (b) Liverpool: Norwich (h), Southampton (b), Arsenal (h), Burnley (b), Newcastle (h) Chelsea: Manchester United (b), Leicester (h), Norwich (b), Sheffield United (H), Wolves (b) Tottenham: Aston Villa (h), Manchester City (b), Newcastle (h), Arsenal (b), Crystal Palace (h) Arsenal Newcastle (b), Burnley (h), Liverpool (b), Tottenham (h), Watford (b) Manchester United: Chelsea (h), Wolves (b), Crystal Palace (h), Southampton (b), Leicester (b) Vis mer vg-expand-down

Ole Gunnar Solskjær rakk å spille to kamper mot blåtrøyene fra London forrige sesong. I FA-cupen ble det 2-0 til United på Stamford Bridge. På hjemmebane i ligaen ble det 1-1 i den tredje siste runden.

Da gjorde David de Gea denne tabben:

For Manchester United-fans er det også et par andre datoer å merke seg.

Den 19. oktober er det duket for oppgjøret mot Liverpool på Old Trafford, mens Manchester-derbyet spilles den 7. desember (på Etihad) og den 7. mars (Old Trafford).

Den norske Manchester United-manageren fikk en aldeles strålende start på sin tilværelse som Manchester United-manager. Han ledet laget til åtte strake seirer i alle turneringer og inn i kampen om en topp fire-plassering.

les også Solskjærs første sommersignering er klar - unggutt signerer for Manchester United

Etter at Solskjær ble ansatt som fast manager, gikk det imidlertid nedover.

Bare to seirer ble det på de siste 12 kampene, og på de ble det også hele åtte tap. Til slutt endte Manchester United på 6. plass i ligaen, fem poeng bak Tottenham på den viktige 4.-plassen.

PS: Onsdag ble det lekket et bilde av den angivelige første serierunden. Det viste seg å ikke være rett.

PS II: Premier League 2019/20 starter den 9. august og avsluttes 17. mai 2020. For første gang i ligaens historie vil det bli en vinterpause for ligaen.

Publisert: 13.06.19 kl. 10:00 Oppdatert: 13.06.19 kl. 10:22