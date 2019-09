KRITISK: Vålerenga-trener Monica Knudsen mener at forskjellene for jenter og gutter som spiller fotball Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mener jenter får dårligere fotball-muligheter enn gutter: – Det har endret seg drastisk

Vålerenga-trener Monica Knudsen mener ulikhetene mellom jentene og guttene i fotballen bare øker. Undersøkelser VG har gjort tyder på at Toppserie-spillere, Eliteserie-spillere og kretstrenere i Norge er enige om at jenter får dårligere mulighet til å utvikle seg enn gutter.

– Jeg mener forskjellene har blitt større de siste årene. Grunnen til det er at Norsk Toppfotball (NTF) satte i gang akademiklassifiseringen. Det har endret seg drastisk. Det gjør at jentene ikke har mulighet til å få samme utvikling. Jeg tror gapet har blitt mye større, sier Knudsen, som vant OL-gull i 2000.

NTFs akademiklassifisering gir Eliteserie-klubbene 300 millioner, hentet fra ligaens medieavtale, til spillerutvikling over seks år.

Ettersom Toppseriens medieavtale er mye mindre, får ikke kvinnelagene den samme muligheten. I sommer ga Norges Fotballforbund (NFF) 12 kvinneklubber midler (4,8 millioner kroner totalt) til å ansette spillerutvikler.

– Vi må erkjenne at gutter og jenter ikke har hatt like muligheter i fotballen. Derfor har også jentefotball vært en av tre sentrale satsingsområder i handlingsplanen, og vil fortsatt ha et sterkt fokus i årene som kommer, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Mener det er vanskeligere for jentene

VG har gjort flere undersøkelser om spillerutvikling dette året. Svarene til den største andelen er at de har inntrykk av at jenter får dårligere tilrettelegging enn gutter i ungdomsårene.

Det mener 63 prosent av 145 trenere (totalt ble 195 trenere spurt) for kretslag fra hele Norge. To prosent mener jentene får bedre tilrettelegging enn guttene, mens 30 prosent mener det er like god tilrettelegging. Fem prosent svarer «vet ikke».

110 Toppserie-spillere har i NISO-undersøkelsen (årlig undersøkelse utført av spillerorganisasjonen NISO og VG) svart på spørsmålet «Tror du tilretteleggingen fram til du ble seniorspiller ville vært annerledes om du var av motsatt kjønn?»

63,6 prosent svarer den hadde vært bedre

20 prosent svarer den hadde vært lik

11,8 prosent svarer vet ikke

4,5 prosent svarer den hadde vært dårligere

93 Eliteserie-spillere besvarte det samme spørsmål som Toppserie-spillerne.

48,9 prosent svarer at tilretteleggingen ville vært dårligere om de var kvinne

31,5 prosent svarer vet ikke

18,5 prosent svarer at det ville vært likt

1,1 prosent svarer at tilretteleggingen ville vært bedre om de var kvinne

I undersøkelsen hvor 145 kretstrenere i Norge har svart, kommer det fram at de aller fleste har UEFA B-lisens-kurset. Men 21 trenere har tatt UEFA A-lisens, som er hakket bedre. Undersøkelsen viser at de 21 trenerne totalt er knyttet til 24 guttelag mot 12 jentelag.

– Ikke tilfeldig. Det handler om karrieremuligheter som trener senere. Det er flere muligheter på guttesiden. Det mønsteret er med å påvirke at gutta får best trenere, sier Knudsen.

Svendsen sier NFFs oppfattelse av situasjonen stemmer med det som kommer frem i undersøkelsene.

– Mye har også med økonomi å gjøre – lønningene er fortsatt høyere blant herrene, dessverre. VM viste oss at interessen for kvinnefotball er stor. Det gjør oss optimistiske, men utviklingen går for sakte selv om dette ikke er gjort i en håndvending. Vi som forbund må gå foran, sier Svendsen.

– Overrasker meg

Knudsen er ikke i tvil om at jenters muligheter er mindre enn guttenes.

Årets trener i 2012, 2014 og 2015 mener alt tar lengre tid på jentesiden, selv om trenerprofilen synes det virkelig har skjedd noe også på kvinnesiden.

– Alle vet at det er mer penger for herrene, men jeg tror det er viktig å se at jentesiden også trenger utvikling for å bli bedre. Det overrasker meg at mange tror at jentene kan bli like gode uten like gode muligheter. De trenger det samme for å bli gode, sier Knudsen.

Nora Eide Lie, Kolbotn-spiller med mange U-landskamper, mener også det er mer tilfeldig om en jente blir god sammenlignet med en gutt.

– Det er ingen grunn til at det skal være forskjeller. Man kan si at det er urettferdig, men det er mer ressurser i guttefotballen og da blir det fort større forskjeller, selv fra man er unge.

TILFELDIGHETER: Nora Eide Lie, Kolbotn-spiller, mener det er mer tilfeldig om en jente blir god enn om en gutt gjør det. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nora Nesset Gjøen, Sandviken-keeper med tre A-landskamper, synes utviklingsmulighetene er gode for dem som havner på kretslag og lignende tiltak. Mens det er verre for dem som havner utenfor.

– Det er på herresiden pengene ligger. Men det er trist at det skal være ulikt i barnefotballen og på aldersbestemt nivå. For der kan man ikke argumentere at det er penger å hente, sier Gjøen.

– Må få dette likere

Melissa Bjånesøy, Stabæk-spiller med 21 landskamper, opplever at guttene har en proffere hverdag fra ung alder.

– Det er store utfordringer økonomisk. Det er mer å hente på gutter i mulige spillersalg senere. Men jeg synes man kan gjøre mer for å få det likt. Det er småting som bedre treningstider, baner og at man har tilgang til noen av de samme ressursene. Man må på en eller annen måte få dette likere, men det er ikke så lett å sette fingeren på det, sier Bjånesøy.

Cathrine Dekkerhus, NISO-styremedlem og tidligere landslagsspiller, oppfatter at gutter og jenter får nokså like muligheter, og at det blir likere.

– Jeg ser ikke noen begrensing i barnefotballen for jenter. Jeg opplever at jenter kan få like mange økter og mulighet for hospitering og lignende som gutter. Det er mer når man begynner å komme opp i ungdomsårene og spissing av lag at man kan se noen eksempler på forskjeller hva gjelder ressurser. Jeg tenker da på fasiliteter og støtteapparat. Men skjevheten som ligger der er blitt mindre, sier LSK Kvinner-spilleren.

NFF ønsker like muligheter

Svendsen sier NFF jobber for at gutter og jenter skal få like muligheter, men erkjenner at det er en vei å gå for å endre kultur og holdninger.

– Summene fra akademiklassifiseringen finnes ikke i NFF i dag. Det NFF kan gjøre, er å jobbe tett med jente- og kvinnefotballen for å utvikle produktet både sportslig og kommersielt, og forsterke strukturene i kvinnefotballen. Noe vi også bevilger betydelige midler til innenfor de økonomiske rammene vi har, sier Terje Svendsen.

Trønderen mener NFF gjør flere ting for å jevne ut forskjellene.

– Vi gir gutter og jenter den samme muligheten på alle våre tiltak, som for eksempel Landslagsskolen og NFFs spillerutviklingsmodell. Vi skal ikke minst fortsette satsingen på NFF Kvalitetsklubb, der krav til trenerkompetanse står sentralt allerede fra barnefotballen av – uavhengig om man trener et jente- eller guttelag, sier Svendsen, som legger til at NFF har styrket kretsene ved at samtlige nå har egen spiller-, trener- og klubbutvikler. De jobber for å gi alle uavhengig av kjønn et likeverdig tilbud i klubbene.

