Fransk fest lover godt for Norge

PARIS (VG) (Frankrike – Sør-Korea 4–0) Foran øynene på Ada Hegerberg holdt lagvenninnene i Lyon lekestue da Frankrike kjørte over Sør-Korea i VMs åpningskamp.

Og den franske pangstarten, seier 4–0, var på mange måter også lovende for Norge. Sør-Korea er i utgangspunktet den tøffeste utfordreren i kampen om den antatte annenplassen bak gruppefavoritten Frankrike, men Sør-Korea så ikke bra ut: Fysisk underlegne, og farlig småspillende i eget forsvar, ble de spist opp av Frankrike.

Det er liten grunn til å tro at sørkoreanerne vil forandre seg veldig i de neste kampene. Kortpasningsspillet ligger i genene, og her vil det nok også by seg overgangsmuligheter for Caroline Graham Hansen & Co.

Det er ikke VM-feber i gatene i et nesten høstkaldt Paris, men inne i og utenfor fullsatte Parc des Princes (45.261) kokte det, både før, under og etter kampen, da de franske spillerne gikk fra tribunedel til tribunedel og feiret storseieren.

Ada Hegerbergs mangeårige spisspartner Eugénie Le Sommer banket inn 1–0 før ti minutter var spilt. Deretter øket Griedge Mbock Bathy, også hun fra Lyon, ledelsen med en herlig volleyscoring. Trodde alle.

Men da Frankrike var ferdigjublet og ballen lå på midtstreken, ble publikum plutselig klar over at målet ble sjekket av VAR. «PAS BUT» kom det på storskjermen, dommerne i videorommet rappet drømmescoringen fra Bathy som var noen centimeter i offside.

Men det hadde ingenting å si. Frankrike var bedre i alt, aller mest overlegne i duellspillet, aller tydeligst vist i lufta ved 187 centimeter høye Wendie Renard, også hun fra Lyon. Midtstopperdronningen banket inn 2–0 og 3–0 med hodet, og her har Norge en stor forberedelsesjobb å gjøre foran møtet med Frankrike.

Snart 29 år gamle Renard har 13 seriegull, åtte cupgull og seks Champions League-titler med Lyon, men det mangler noe: Landslagssuksess. En semifinale, og tapt bronsekamp, i VM i 2011 og OL 2012, er det beste Frankrike har å vise til.

Det skal de gjøre noe med på hjemmebane, men det gjelder nok ikke å la seg lure av den første seieren. Det vil være en helt annen kvalitet på de nasjonene som må slås dersom det skal bli VM-gull.

Frankrike greide ikke, eller kanskje ønsket ikke, å holde et like intensivt trykk etter pause. Renard viste til og med en menneskelig side da innbytter Lee Mina kom helt alene, men avslutningen ble for dårlig.

Det var den ikke da den franske kapteinen Amandine Henry, jada, hun hører også hjemme i Lyon, tok med seg ballen og avsluttet vakkert fra drøyt 16 meter i lengste hjørne like før slutt.

PS! Norge VM-åpner mot Nigeria lørdag kveld. De to beste, samt fire av seks gruppetreere, går til 8-delsfinalen.

