FELLES SAK: Daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball kvinner omkranset av LSK Kvinners Anja Sønstevold (t.v.) og Vålerengas Guro Pettersen fotografert på Ullevål stadion da de i vinter frontet prosjektet for å få flere spillere til å holde på lengre i Toppserien. Foto: Terje Bringedal

8 av 10 spillere i Toppserien tjener under 100.000 kroner i året

– Er du kvinne og skal bli rik så begynner du ikke å spille fotball. Det er det vi alltid har sagt, sier Anja Sønstevold etter at spillerlønningene i Toppserien nå er undersøkt.

Nå nettopp







Lillestrøm-spilleren er ikke overrasket over funnene i undersøkelsen som spillerorganisasjonen NISO og VG har gjennomført blant spillere i Toppserien, hvor det fremgår at 77,3 prosent av spillerne tjener mindre enn 100.000 kroner på fotballen i år. Det er nesten åtte av 10 spillere.

Én av fire sier de kun mottar kjøregodtgjørelse for å spille på øverste nivå i norsk kvinnefotball, mens drøyt 16 prosent oppgir at de tjener under 50.000 kroner på fotballen i året.

13,6 prosent av dem som svarte har ingen inntekt.

– Tallene overrasker ikke. Det stemmer ganske greit med det inntrykket jeg har, sier Sønstevold til VG.

les også «Gull-årgangen» håper på en ny VM-bragd

Hun var bedre stilt enn mange andre kvinner i Toppserien da hun som landslagsspiller mottok stipend fra Olympiatoppen. Det mistet hun i desember.

– Jeg kunne jo ikke basere meg på det stipendet. Jeg har alltid vært opptatt av å ha en jobb ved siden av, sier LSK-spilleren. Med en bachelor i journalistikk har hun nå en 50-prosent stilling som trainee hos Obos som kombineres med fotballen i Lillestrøm.

Om undersøkelsen Sammen med spillerorganisasjonen NISO har VG gjennomført en undersøkelse blant spillere i Toppserien ved bruk av programmet Questback. 210 spillere har mottatt undersøkelsen. Totalt 111 har svart, noe som gir en svarprosent på 53. Undersøkelsen ble utført i perioden 8. til 24. mai. Vis mer vg-expand-down

– Det er timebasert og veldig fleksibelt. I perioder hvor det er rolig med fotballen kan vi jobbe mer og omvendt. Det er veldig bra tilrettelagt og en perfekt balanse. Drømmen er å være profesjonell fotballspiller, men slik situasjonen er i Toppserien så er dette en bra «kombo» for meg. Så står jeg også bedre rustet når fotballkarrieren er over, sier Sønstevold.

Hun mener det er blitt bedre kår i Toppserien de siste årene, at flere og flere får noe og flere som får mer i lønn.

Her er Norges lydgrep før VM:

– Det har jo skjedd mer nå de siste par årene enn på de 10 foregående. Det kommer mer og mer penger til Toppserien og kvinnefotballen, og det bærer bud om at det vil bli bedre.

Mens Sønstevold har tatt journalistutdannelse og vet hva hun skal gjøre når fotballkarrieren er over, så viser undersøkelsen at 50,9 prosent av spillerne ikke vet hva de skal satse på.

Vil ha robuste klubber

– Jeg trodde at kanskje flere spillere hadde en plan, men nå som fotballen blir mer profesjonell så blir det vanskelig å kombinere fotball med studier. Det har vi sett flere eksempler på hvor det kreves obligatorisk oppmøte. Det er nesten slik at du som fotballspiller må velge studiet med minst obligatorisk fremmøte. Sånn sett var journalistikken perfekt for min del.

Hege Jørgensen, daglig leder Toppfotball kvinner, er glad for at undersøkelsen belyser fakta siden de ikke sitter på eksakte tall.

– Vi er veldig klar over at spillerlønningene er så lave som de er. Det er blitt bedre, men vi må sørge for å bygge robuste klubber før vi kan putte «alt» inn i spillerlønninger. Vår ambisjon er å få bedre økonomi i klubbene slik at spillerlønningene kan øke sakte, men sikkert. Det er jo spillernes totalsituasjon det handler om hvis vi skal kunne tilby en profesjonell hverdag, sier Jørgensen til VG.

Publisert: 07.06.19 kl. 01:45