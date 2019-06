LATTERMILD: Megan Rapinoe var i strålende humør foran USAs møte med Chile. Hun ble spart etter 13–0-seieren over Thailand, men er nok tilbake i den siste kampen mot Sverige. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Avskyr Trump – hyller Hegerberg

PARIS (VG) (USA – Chile 3–0) Hun er 168 centimeter høy og ganske vever, men den amerikanske visekapteinen Megan Rapinoe (33) er likevel en av verdens mest kraftfulle fotballspillere.

Rapinoe taler sin egen president imot, i hver eneste landskamp, også under VM i Frankrike.

USA har åpnet med to seire og er gullfavoritt, men det vil være totalt uaktuelt for Rapinoe å feire et eventuelt VM-gull hos Donald Trump i Det hvite hus, slik hun gjorde hos Barack Obama i 2015.

Når nasjonalsangen spilles, er Megan Rapinoe stille. Hun bare står der, holder ikke hånden på hjertet. Kvinnen, mange mener er best i verden, protesterer mot menneskebehandlingen president Donald Trump og hans administrasjon står for.

Da USA møtte Chile i Paris søndag, var Rapinoe blant reservene. De fleste av de beste ble spart etter 13–0 over Thailand, men amerikanerne vant likevel enkelt 3–0.

Synger aldri mer

Under nasjonalsangen ble det zoomet inn på innbytterne, og Rapinoe så ut som hun har gjort i snart tre år. Lagvenninner sang, de aller fleste av de 46.000 på tribunen på Parc des Princes sang, Rapinoe så rett frem med stivt blikk.

STILLE MARKERING: Megan Rapinoe med stivt blikk under den amerikanske nasjonalsangen søndag. Til venstre Alex Morgan, til høyre Rose Lavelle, Samantha Mewis og Allie Long. Foto: Catherine Steenkeste / Getty Images Europe

– Jeg kommer nok aldri til å legge hånden over hjertet igjen. Jeg kommer trolig aldri til å synge nasjonalsangen igjen, uttalte midtbanespilleren til Yahoo Sports tidligere i år. Hun er delt kaptein med Alex Morgan og Carli Lloyd.

Rapinoe opplever minuttene når «The Star-Spangled Banner» synges som en fredfull markering. Dette er hennes personlige kamp mot politibrutalitet, urettferdighet, rasisme og behandlingen av minoriteter i USA.

Men ordene hun bruker er ikke så fredfulle. Hun har kalt seg selv en vandrende protest mot president Trumps politikk.

– Det er på en måte en «dra til helvete»-melding til all mulig rasisme eller skadelige synspunkter som (Trump-) administrasjonen skulle ha mot mennesker som ikke ser ut akkurat som ham. Og Gud hjelpe oss hvis vi gjorde det. Det er skremmende, virkelig skremmende, sier Rapinoe til Yahoo Sports.

Etter kampen sto hun i en tettpakket intervjusone og smilte nesten hele tiden. Selv om hun ikke spilte, er Rapinoe blant de mest populære intervjuobjektene, og hun må blant annet svare på hva det er som driver det amerikanske laget til å score 13 ganger mot Thailand, og til å vinne mange jevne kamper, gjerne på overtid.

– Det er vel litt amerikansk arroganse, flirer veteranen med 154 landskamper og 45 mål for USA. Hun er samboer med basketstjernen Sue Bird, og frontfigur for flere lesbiske organisasjoner.

«LOW FIVE»: Megan Rapinoe hilser på balljentene på vei ut til kamp. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Jeg tror det handler om kulturen i laget vårt. Vi gir oss aldri, sier Rapinoe, som her ikke har noen planer om å gi seg med sin egen protest heller, selv om hun ikke kneler lenger, slik det startet.

Kneling stoppet

Høsten 2016 ble Rapinoe den første hvite spilleren som knelte under nasjonalsangen, noen uker etter at San Francisco 49ers-spilleren Colin Kaepernick hadde blitt verdenskjent for det samme. Kaepernick protesterte mot politibrutalitet, rasediskriminering og behandlingen av afroamerikanere i USA.

Det spredde seg og Donald Trump ble til slutt så oppgitt at han ba eierne av klubbene i amerikanske fotball om å sparke spillere som gjorde det samme.

«Jeg kommer ikke til å reise meg for å vise stolthet over et land som undertrykker svarte og fargede mennesker», uttalte Kaepernick.

– Colin Kaepernick inspirerte meg veldig, han inspirerte en hel nasjon og gjør det fortsatt, slik at vi fortsatt har fokus på disse problemet, sier Rapinoe.

Men knelingen ble stoppet. Det amerikanske forbundet sendte ut en uttalelse der de fordømte hennes handling, og påpekte at nasjonalsangen heller bør være en stund der alle reflekterer over friheten alle setter pris på i USA.

BLE STOPPET: Etter at Megan Rapinoe knelte under avspillingen av nasjonalsangen høsten 2016, som her mot Nederland, innførte det amerikanske forbundet en regel som forhindret at spillerne skulle gjøre det. Foto: Kevin C. Cox / Getty Images North America

Rapinoe svarte at det er nettopp dette som er hennes poeng, at det er minoriteter og menneskegrupper som ikke opplever den friheten. Hun stemplet det som «ganske feigt» av forbundet å bruke utilslørt patriotisme for å dekke over det markeringen egentlig handler om.

Den snart 34 år gamle veteranen er også sentral i kampen det amerikanske landslaget kjemper for å få de samme rettighetene som herrelandslagsspillerne i USA. Rapinoe har både OL-gull (2012) og VM-gull (2015), men spillerne føler på ingen måte at de verdsettes nok av US Soccer Federation.

De krever samme lønn, de vil at det skal investeres like mye i kvinnelandslaget. Nå har landslagsspillerne tatt ut søksmål mot sitt eget forbund for å få slutt på det de mener er «forsettlig kjønnsdiskriminering».

– Står sammen med Ada

Megan Rapinoe er også fullstendig klar over Ada Hegerbergs krangel med det norske forbundet. Til en viss grad kan man si at det har sine likheter med rettssaken det amerikanske landslaget har varslet, selv om kvinner og menn i Norge får samme betaling på landslaget.

HILSTE PÅ VENNER: Megan Rapinoe oppdaget noen venner på tribunen, og da ble hun så glad. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Da VG spør Rapinoe hva hun tenker om at Hegerberg valgte ikke å være med i VM, svarer hun:

– Jeg støtter og respekterer alt hun står for. Personlig ville jeg ikke valgt å gå glipp av VM, men våre omstendigheter er annerledes og jeg vet ikke nøyaktig hva hun går gjennom med sitt forbund.

– Men det er åpenbart at hun ikke følte at det var hensiktsmessig å ta på seg drakten og støtte laget, selv om hun visste at hun ville bety veldig mye. Jeg selv og resten av troppen vår står sammen med Ada og alt hun kjemper for, sier Rapinoe.

Da brasilianske Marta overraskende ble kåret til verdens beste spiller i FIFA-kåringen i fjor, var det meget jevnt i toppen. Tyske Dzsenifer Marozsán ble nummer to, Ada Hegerberg tre og Megan Rapinoe nummer fire.

Men Rapinoe kom best ut blant både spillerne og landslagssjefene som stemte. Hun havnet imidlertid langt bak hos journalistene, som hadde Ada Hegerberg øverst.

Da Hegerberg noen måneder senere vant Gullballen, var det bare journalister som stemte, og Rapinoe var raskt frempå med denne twittergratulasjonen:

I FRANKRIKE: Bjørn S. Delebekk (foto) og Trond Johannessen.

Men det er neppe individuelle kåringer som opptar Megan Rapinoe mest, selv et VM-gull vil nok komme i skyggen av den andre kampen hun kjemper.

– Jeg vil garantert være frustrert av disse temaene resten av livet, sier hun til Sports Illustrated.

– Jeg har ikke opplevd politibrutalitet eller rasisme på nært hold selv. Men det er åpenbart at det forekommer, det er virkeligheten. Det er viktig for meg at det er noe jeg kan gjøre for å hjelpe til, eller støtte de som utsettes for det.

Rapinoe var i Det hvite hus hos president Barack Obama etter at USA tok VM-gull i 2015, men kommer ikke til å være med dersom det blir gull igjen og den tradisjonelle invitasjonen kommer.

– Jeg kommer ikke til å spille falsk og klenge meg på en president som åpenbart er mot så mange ting jeg er for, sier Megan Rapinoe.

Neste protestmulighet er USAs møte med Sverige i Le Havre på torsdag.

Publisert: 17.06.19 kl. 03:55