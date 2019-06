Klopp brøt finaleforbannelsen: Liverpool vant Champions League for første gang på 14 år

MADRID/OSLO (VG) (Tottenham-Liverpool 0–2) Mohamed Salah (26) og innbytter Divock Origi (24) avgjorde Champions Leauge-finalen mot Tottenham.

Etter en intens engelsk duell i Spanias hovedstad lørdag kveld, kunne Liverpool-spillerne endelig feire deres første trofé under Jürgen Klopps fire år lange ledelse.

Det var enkelt å se hvor mye det betydde. Gleden i ansiktene til typer som Jordan Henderson, Salah og Origi var enorm. Stopperklippen Virgil van Dijk gråt.

Sist Merseyside-klubben kunne kalle seg «Champions of Europe» var etter «Mirakelet i Istanbul» i 2005.

TOK AV: Liverpool-spiller Alberto Moreno kaster seg om halsen på Liverpool-trener Jürgen Klopp etter den sene 2–0-scoringer. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG

Klopps triumf

I Spania var det bare spilt 22 sekunder da dommer Damir Skomina mente Tottenhams Moussa Sissoko hadde begått en straffbar hands-forseelse innenfor 16-meteren. Like etterpå banket Salah det påfølgende forsøket fra 11-meteren i mål bak en overlistet Hugo Lloris. Like før slutt fulgte Origi opp ved å benytte venstrefoten til å hamre inn en markkryper som avgjorde den prestisjefylte kampen.

Etter seks tapte finaler har Klopp dermed brutt sin egen forbannelse: Tre tidligere nederlag med Borussia Dortmund og like mange med Liverpool er nå fulgt opp med det som trolig er karrierens aller største kveld.

Etter fire år i Liverpool har tyskeren gjenreist den tradisjonsrike klubben på en måte få supportere egentlig kunne drømme om i forkant.

Med det bitre finaletapet for Real Madrid i fjor, kunne det ikke skjedd på et bedre sted enn Europas aller vakreste fotballscene.

Pochettino nektet for gambling

For Tottenham ble kvelden en lang og vond nedtur. Til tross for rundt to måneder lange fravær fra kamp for både Harry Kane og Harry Winks, sto de to navnebrødrene i lagoppstillingen til Tottenham da finalistenes førsteellevere ble presentert på Atléticos vakre arena, Wanda Metropolitano.

Spurs-manager Mauricio Pochettino gjorde alt for at laget hans skulle være best mulig rustet til å ta det etterlengtede trofeet med seg hjem til London. Kort tid før start nektet argentineren for at det innebar noen som helst form for gambling.

Men etter en svak første omgang hvor Liverpool hadde full kontroll defensivt, var det etter innbyttet av den vrakede semifinalehelten Lucas Moura at Tottenham for alvor begynte å produsere sjanser.

Både Dele Alli, Heung-Min Son, Christian Eriksen og nevnte Moura var nære ved å utligne Liverpools 1–0-ledelse, men i stedet var det Origi som satte inn rødtrøyenes andre scoring tre minutter før full tid.

Publisert: 01.06.19 kl. 22:57