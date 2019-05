To gule og et rødt kort på 164 sekunder: – Unødvendig

STAVANGER (VG) I løpet av bare to minutter og 44 sekunder felte Mohammed Abu Viking-kaptein Zlatko Tripic to ganger. Dermed to gule kort som ga rødt. Ronny Deila nøkkelspillerens utvisning.

Nå nettopp







– Var det unødvendig?

– Ja, det synes jeg, svarer Vålerenga-trener Ronny Deila på VGs spørsmål.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Det er hans mening. Han har sikkert sett repetisjoner av situasjonene, sier Mohammed Abu til VG. Midtbaneankeret var ikke umiddelbart enig med Tommy Skjerven. Dommeren dro uten betenkningstid opp det gule kortet to ganger på 184 sekunder etter Vålerenga-spillerens mislykkede forsøk på å stoppe Tripic - begge taklingene langt fra eget mål.

les også Vålerenga så rødt – Viking reddet ett poeng: – For dårlig av oss

– Jeg synes ikke det var riktig. Jeg mener jeg var på ballen, men jeg har som sagt ikke sett bildene av situasjonene nå etterpå. Det var synd det skjedde, men lagkameratene mine sto på og fikk noe ut av kampen. Det setter jeg stor pris på, sier Abu som satt i garderoben i over en halv time og håpet på at Vålerenga skulle unngå bortetap.

Begge scoringene kom med Abu gjemt under hovedtribunen på SR-Bank Arena. Chidera Ejuke hamret inn Vålerenga-ledelse åtte minutter etter afrikaneren forsvant ut før Tommy Høiland fikset en rask utligning for hjemmelaget.

Se scoringene i Stavanger:

Vålerenga opplevde også i bortetapet for Kristiansund 7. april to gule kort og marsjordre. For en måned siden handlet det om høyreback Efraín Juárez.

– Det er andre gang det skjer i år. Det må vi lære av. Det blir for enkelt. Han er en rutinert spiller. Når du får et gult kort, må du unngå å få et til, sier Ronny Deila og er ikke fornøyd med at en av hans favoritter forsvant ut.

Den 27-årige ghaneseren har vært i klubber i åtte land, ble eid av Manchester City mellom 2010 og 2014, og var også en viktig brikke for Deila gjennom to perioder i Strømsgodset.

les også Friðjónsson før møtet med eierne: – Blandede følelser

– Jeg ser han er skuffet. Abu gjorde jo ikke dette med vilje. Men vi må være taktisk kloke når vi får et gult kort, mener Deila – som nå må unnvære sin en av sine mest betrodde menn i bortekampen mot Ranheim – som har imponert med seire over både Brann og Viking de to siste serierundene.

– Det tror jeg ikke er noe stort problem. Vi har en god stall. Så det er jeg ikke bekymret for. Vi har troen på hverandre, sier Mohammed Abu.

Viking klarte ikke å utnytte en mann mer på banen i 30 minutter og 8–4 i målsjanser. Adam Larsen Kwarasey vartet opp med et par klasseredninger.

les også VIFs nye stopperbauta hylles før møtet med gamleklubben

– Det var fint å få de. Det hadde blitt enda tøffere om vi hadde fått «noe i sekken» i de situasjonene, sier Vålerenga-keeperen.

– Vi får si oss fornøyd med ett poeng når vi spiller så lenge med 10 mann, sier mener Adam Larsen Kwarasey.

Vålerenga har fire kamper uten tap.

– Vi vet at vi er godt lag. Det handler om å knekke bortekoden, mener han og mener Vålerenga uansett er et topplag. Også Ronny Deila er opptatt av at rekken uten tap ser bra ut.

– Nå har vi fire på rad og håper det er fem etter å ha møtt Ranheim. Slike rekker har ikke vært vanlige i Vålerenga. Vi vil være med i toppen om de fortsetter, mener Ronny Deila – som har Erik Israelsson som en mulig erstatter for Mohammed Abu i Trondheim søndag.

Publisert: 07.05.19 kl. 07:06