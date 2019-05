DEN SATT! Mike Jensen har akkurat gitt RBK ledelsen mot Sarpsborg 08 på Lerkendal, og får en velfortjent klem av Birger Meling. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Horneland benket stjernene - tok sin første RBK-seier i Eliteserien

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Sarpsborg 08 1–0) Det var ikke vakkert, og det spørs om han vant noen nye hjerter, men omsider tok Eirik Horneland (44) sin første seier med Rosenborg i Eliteserien.

– Det var lettelse og mye glede. Vi trengte den her å bygge videre på, sier Gustav Valsvik til VG.

Han serverte målscorer Mike Jensen.

– Det selvfølgelig kjempeviktig som situasjonen er nå. Og det er godt å se at vi får betalt for den energien vi har i dag, vi er så sinnsykt på hele tiden, sier matchvinneren Mike Jensen til Eurosport.

I sjette serierunde skulle det endelig lykkes for Horneland, foran uvanlig folketomme Lerkendal-tribuner. Det offisielle tilskuertallet på 10.040 ble møtt med umiddelbar pipekonsert i Trondheim.

Og det var heller ingen festforestilling som ble levert, hverken fra Rosenborg eller Sarpsborg 08 .

Kaptein Jensen ble matchvinner da han avsluttet via høyrefoten til Sarpsborg 08-keeper Aleksandr Vasyutin. Ballen snek seg over målstreken ved nærmeste stolpe, og det var RBKs tur til å ha marginene på sin side.

– Jeg skal ikke legge skjul på at det var viktig for oss. Sarpsborg gjorde det vanskelig for oss, og det ble litt krampaktig. Nå kjenner jeg på en enorm lettelse, sier Horneland til Eurosport.

På tribunen fanget TV-kameraene Rosenborgs styreleder Ivar Koteng, som pustet lettet ut etter scoringen. Han har vært vitne til RBKs verste sesongstart noensinne, og det kunne blitt enda verre da Kristoffer Zachariassen fikk en mulighet de fleste bare kan drømme om på Lerkendal – på stillingen 0-0 etter et drøyt kvarter.

Men Gustav Valsvik kastet seg heltemodig ned og avverget situasjonen for Rosenborg.

Eirik Horneland overrasket med å plassere både Nicklas Bendtner og Alexander Søderlund på benken. 19-åringen Erik Botheim fikk sjansen på topp, Birger Meling ble flyttet opp som venstreving og midtstopper Valsvik startet sin første Rosenborg-kamp i Eliteserien som venstreback.

– Det er greit det. Sånn som ting har vært er det helt greit. Kroppen må være hundre prosent om man skal starte en kamp. Det begynner å komme seg, så jeg håper det skal løsne snart, sier benkede Søderlund til VG.

– Jeg må våge å gjøre noen tøffe valg, så er det noe som gir energi til noen, og tar energi fra andre. Det jeg er mest fornøyd med, er responsen vår som et lag, insisterer Horneland.

25-åringen fra Vik i Sogn tok godt vare på muligheten med to matchavgjørende involveringer: Redningen på egen strek, og målgivende til Mike Jensen.

Sarpsborg 08 hadde sine muligheter, men utnyttet dem ikke og gikk dermed på sitt første tap i år.

– Det er j*vlig surt. Vi har våre sjanser, vi følger kampplanen, og de har vel ett skudd på mål, som går inn. Da blir det tungt, sier Sarpsborg-stopper Nicolai Næss.

