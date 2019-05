MØTER VÅLERENGA: Samuel Friðjónsson fikk aldri noe gjennombrudd i Vålerenga, og prøver i stedet lykken i Jåttåvågveien. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Friðjónsson før møtet med eierne: – Blandede følelser

Samúel Kári Friðjónsson (23) er lånt ut til Viking, fra Vålerenga – og kan mandag senke klubben som eier ham.

– Det er klart, det er klubben som eier meg og jeg har blandede følelser om kampen Men når alt kommer til alt, er det som en vanlig kamp og jeg kommer ikke til å behandle den noe annerledes, sier islendingen på telefon fra Rogaland.

Han er blitt en viktig del av Viking-laget som har fått en god åpning på sesongen, etter et par sesonger i skyggen på Valle.

To sesonger i Vålerenga førte til plass i Islands VM-tropp, men kun 17 seriekamper fra start. Og siste halvdel av forrige sesong spilte islendingen for andrelaget.

– Det handlet ikke om tillit, det var litt uenighet, så vi bestemte oss for å finne en ny sti. Vi er alle glade for situasjonen nå, insisterer 23-åringen.

Selv om han antyder en viss uoverensstemmelse med Vålerenga-trener Ronny Deila, ønsker han ikke kommentere dette ytterligere, og sier at de skiltes som gode venner, at de fortsatt er på talefot.

– Sist vi snakket sammen, var alt bra. Jeg ser absolutt for meg å spille for Vålerenga igjen, sier leiesoldaten, som har startet fem av fem seriekamper for Bjarne Berntsens lag.

– Er denne kampen en ekstra god mulighet til å vise deg frem for Vålerenga?

– Ja, men også en god mulighet til å vise meg frem her. Jeg tenker ikke så mye på det, sier den profesjonelle islendingen.

Han får imidlertid ikke støtte av Eurosport-ekspert Joacim Jonsson, som i forrige ukes episode av podcasten «Indre Bane» antydet at islendingen ville være enda mer motivert enn vanlig.

– Han feirer neppe jul med Deila, spøkte Jonsson, før han senere la til:

– Jeg skal love deg, at er det en kamp i år han har lyst til å vinne, så er det denne.

Publisert: 06.05.19 kl. 07:48

