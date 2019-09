VANT DUELLEN: Harry Maguire klarte å holde målfarlige Jamie Vardy i sjakk på Old Trafford. Foto: ANDREW YATES / Reuters

Rekordkjøpet ble skjelt ut av «eksen» – hylles av Solskjær

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Leicester United 1–0) Harry Maguire (26) fikk høre det av sine tidligere supportere, men leverte en prestasjon av ypperste klasse mot gamleklubben Leicester.

Nå nettopp







Hver eneste gang 800-millionersmannen rørte ballen eller var i nærheten av en duell, buet Leicester-fansen i bortesvingen så høyt at de overdøvet resten av Old Trafford.

«F*** off Maguire, we don’t need you, we’ve got Söyüncü», sang Leicester-fansen allerede før kampstart, og de ga seg ikke før lenge etter at dommeren hadde blåst av i Uniteds 1–0-seier.

les også Solskjær: – Vi spilte ikke bra

Solskjær fnyser når han får spørsmål om Maguire-hetsen fra Leicester-fansen.

– Jeg tror ikke det plager ham, nei. Ikke i det hele tatt, sier nordmannen etter kampen du kan se høydepunktene fra her:

Sånn så det heller ikke ut: Maguire leverte en prikkfri prestasjon mot giftige Jamie Vardy i Leicester-angrepet. Med flere viktige inngripener bidro 26-åringen sterkt til at Manchester United holdt nullen for andre gang på tre hjemmekamper denne sesongen – like mange «smultringer» som de klarte på 19 seriekamper på Old Trafford forrige sesong.

– Han var strålende i dag og leste spillet godt, sier Solskjær, som er fullt klar over hvor vanskelig det kan være å hamle opp med en spiss som Vardy:

– Jeg er en stor beundrer av Vardy. Han er min type spiss. Han løper inn bak forsvaret, plager dem, og du må være feilfri i avgjørelsene dine om når du skal stå oppe og når du skal falle tilbake. Jeg synes begge (Maguire og Victor Lindelöf) viste hva de var verdt i dag. Det var noen løpsdueller mellom Harry og Vardy, og Harry gjorde det bra mot ham.

les også Liverpools supertrio hylles: – Trodde man hadde sett alt

Allerede før oppgjøret mot Leicester ble Maguire hyllet av sjefen, som på fredagens pressekonferanse hintet til at den robuste stopperen kan bli Manchester United-kaptein i fremtiden.

– Han har vært en leder siden han kom inn i garderoben. Du kan se at han er en leder også på banen. Harry er en helt klart en personlighet som kan bli en kaptein for en stor klubb. Han er en leder i kraft av prestasjonene, tilstedeværelsen og oppførselen. Han er en person spillere ønsker å følge, sa Solskjær.

En av hans tidligere elever leverte nok et hat trick i Østerrike. Se Haaland herje her:

Leicester-manager Brendan Rodgers tok seg også tid til å gi sin gamle elev ros etter 1–0-kampen på Old Trafford.

– Han var strålende, sier den tidligere Liverpool-sjefen.

– Hva synes du om måten han ble tatt imot av Leicester-fansen?

– Det er vanlig at det skjer, er det ikke? Leicesters spillere, trenere og de fleste av supporterne respekterer virkelig Harry for alt han har gjort for klubben. Han fikk overgangen sin. Det var bra for Leicester og for ham. Han fikk muligheten til å oppfylle drømmen sin ved å spille her for Manchester United. Han er en fin fyr og en spiller i toppklasse, sier Rodgers.

les også Solskjær svetter over stjernens fremtid: – Har troen på at vi kan overbevise ham

Maguire, som vant fire av sine fem hodedueller i kampen, sier det var «tøft» å møte sin gamle lagkamerat Vardy.

– Jeg har spilt med ham i to år. Han er en toppspiller som kan terrorisere forsvar når han er i form, sier stopperkjempen til BBC.

Med 8 av 10 på børsen til Manchester Evening News fremheves Maguire som en av banens aller beste spillere i den viktige sliteseieren. Kommentator Sam Wallace i Telegraph skriver at «Maguire inspirerte Manchester United til seier».

Han kaller Maguire «outstanding» og understreker at stopperen hadde flere involveringer som viste hvor verdifull han er for sitt nye lag.

– Han var suveren, oppsummerer Wallace.

Publisert: 14.09.19 kl. 19:29