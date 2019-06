GAMLE VENNER: Ricardo Friedrich spilte sammen med Liverpool-keeper Alisson Becker i Internactional som ungdom. Foto: NTB Scanpix / PA Images

Glimt-keeperen spilte med Liverpool-Alisson: – Han var liten og tjukk

BODØ (VG) Ricardo Friedrich drømmer om å få spille i Europa, og lar seg inspirere av lagkameraten fra ungdomstiden, som nå skal spille Champions League-finale mot Tottenham.

Nå nettopp







Det er ikke så mye som minner om Brasil i Bodø, men den stekende solen gjør at humøret til den alltid blide Bodø/Glimt-keeperen Ricardo Friedrich blir enda bedre.

– Ser du at han har kyllingbein? spøker Friedrich når lagkamerat Layouni passerer på treningsfeltet, og blir møtt med latter fra både lagkameraten og støtteapparatet som er til stede.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Layouni har hatt en strålende sesong for Bodø/Glimt, men Ricardo Friedrich har spilt med enda større navn enn den formsterke Glimt-vingen. Han lar seg inspirere av en ungdomskamerat som lørdag kveld spiller Champions League-finale for Liverpool.

les også Glimt-vingens ekstreme tall imponerer – sammenlignes med Ronaldo

– Jeg kjenner Alisson fra tenårene. Det er «crazy», sier Friedrich om det målvakten han spilte sammen med i Internacional har oppnådd.

– Han har alltid vært veldig talentfull. I hvert fall etter at han fylte 16 år. Før det var han litt liten og tjukk.

les også Stor VG-kåring: Liverpools storkjøp er verdens beste

Faktisk var det ikke alltid like enkelt for Liverpool-keeperen, som lenge slet med å utmerke seg. Det var broren Muriel som ble ansett som det største talentet.

Her kan du se noen av Liverpool-keeperens tekniske ferdigheter:

Foreldrene trodde ikke at Alisson hadde noen fremtid innen fotballen, men en trener i klubben påpekte at han var teknisk begavet og ikke ferdig utviklet fysisk.

– Hans eldre bror spilte i samme klubb, så han støttet ham hele veien. Og nå er Alisson den han er, sier Friedrich.

– Jeg ble høyere. Vi hadde små slåsskamper med brødrene mine, og siden jeg var mindre sa jeg til ham at jeg en dag skulle bli større enn ham og at jeg skulle ta ham, sa Alisson selv i et intervju gjengitt i Daily Mail.

les også Utespiller Moberg ble keeper: – Han sa «vinn kampen for meg»

Ricardo Friedrich sier at han ikke snakker så mye med Alisson Becker lenger, men at de kommuniserer med sporadiske mellomrom.

– Vi følger hverandre i sosiale medier, og det hender vi sender hverandre en melding før vi skal spille en viktig kamp. Det blir mest «lykke til» og sånne ting. Selv om man driver på med samme sport, er det vanskelig å holde kontakten, sier han.

Drømmer om spill i Europa

For Ricardo Friedrich er det imidlertid en inspirasjon. Han ser på seg selv som et optimistisk menneske, men påpeker at det hjelper å se andre lykkes.

– Jeg føler meg som en «believer». Jeg er nødt til å ha tro på at det er mulig. Sånne eksempler gjør at det føles litt ekstra mulig.

– Jeg er nødt til å være veldig realistisk. Det er en prosess. Det er steg for steg, og plutselig får man sjansen. Jeg er 26 år nå og må ha fokus på det jeg gjør nå.

Denne sesongen har Bodø/Glimt langt på vei motbevist kritikerne med sitt spill denne sesongen. Til tross for at de har spilt færre kamper enn de fleste (9), ligger de for øyeblikket på tredjeplass – fem poeng bak Molde (11 kamper) og Odd (9 kamper).

– For oss spillerne er det ingen stor overraskelse. Vi hadde troen hele veien, sier Friedrich.

les også Glimts matchvinner hyller keeperhelten: – En utrolig rollemodell

Brasilianeren lar seg irritere litt over at det er spillefri. Han skulle gjerne spilt kamper også de neste ukene. Dersom Bodø/Glimt opprettholder den fine vårformen også etter pausen, kan de kjempe om spill i Europa neste sesong. I så fall vil en drøm gå i oppfyllelse.

– Ikke bare for meg, men for spillerne og fansen også. Jeg føler at denne klubben fortjener det. Det er flotte folk som jobber her, og byen her er enda mer engasjerte i fotballen igjen. Det var en flott atmosfære her mot Brann, så det var veldig synd at vi ikke klarte å levere det vi ønsket.

Se suseren som senket Glimt:

Får støtte på hjemmebane

Det er kjent ordtak at «bak enhver dyktig mann står det en sterk kvinne», og det er intet unntak i brasilianerens tilfelle.

– Hun styrer med image og sånt. Hun har spilt selv og elsker sport. Broren min (Douglas) er også keeper, så selv om han spiller i Brasil, gjør hun en PR-jobb for ham. Hun passer på sosiale medier og slikt, sier Ricardo Friedrich om kona Fabiana Saraiva.

– Jeg er veldig reservert, men hun sier alltid at man trenger å bli sett. Folk må vite mer om deg. Jeg liker å bare tre til side, mens hun gjør en veldig god jobb.

Etter kampen mot Brann var kona ute på Twitter og mente at ektemannens redninger ikke kom godt nok til syne i Eurosports sending.

– Hun sa til meg: «Ikke bli sint på meg, men jeg syntes du gjorde en så god kamp. Og når de hadde en mulighet til å vise det, så gjorde de det ikke,» ler Friedrich, som ikke mistenker noen personlig vendetta.

Han er veldig takknemlig for støtten han får på hjemmebane.

– Hun har vært med min side i åtte år. Som keeper er det så mye opp og ned. For meg handler det bare om å gjøre en jobb, men hun har et poeng. I dagens verden handler det stadig mer om hvem som ser deg, og hva du kan bidra med som person, sier Glimt-keeperen, som tidligere har fått stempel som «en utrolig rollemodell».

Her står Glimt-keeperen opp for lagkameraten:

Publisert: 01.06.19 kl. 14:26