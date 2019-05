Østigård mener Solskjær trenger Haaland

LUBLIN/OSLO (VG) Erling Braut Haalands (18) nimålsshow mot Honduras går verden rundt - og det har satt fart på spekulasjoner om en gjenforening med Ole Gunnar Solskjær (46) i Manchester United.

– Jeg har nettopp kommet til en ny klubb, så det er ikke det jeg tenker på nå, sier 18-åringen til VG.

Leo Skiri Østigård er samtidig full av lovord om lagkameraten sin. U20-kapteinen mener Haaland kunne spilt fast i Premier League - også for selveste Manchester United.

– Hvis det er én spiller Ole Gunnar trenger, så er det Erling. Jo fortere, jo bedre, sier Brighton-spilleren til VG.

Anerkjente The Guardian er sammen med nettsteder som Goal.com og Bleacher Report ute med koblingene mellom Manchester United og nimålsscoreren i dag, etter at de også verserte hyppig da Haaland var som hetest i Eliteserien forrige sesong.

Kunne hatt fem

Interessen for Erling Braut Haaland etter jærbuens målsshow mot Honduras her i Polen har vært enorm. Så enorm at det norske landslaget så seg nødt til å kalle inn til mesterskapets første pressekonferanse med 18-åringen, som skapte overskrifter globen rundt.

– Nei, det er jo VM, så mange får det med seg. Jeg er stolt av prestasjonen min. Jeg sliter alltid litt med å sove etter kamper, så det var en lang natt, men det har gått opp for meg nå, sier 18-åringen.

Han møtte også faren Alfi Haaland i Polen etter 12–0-seieren over Honduras, og 18-åringen sier at det «alltid er godt å møte ham». Likevel er han selvkritisk med tanke på sin egen uttelling:

– Jeg kunne hatt fem mål til, hvis du ser på sjansene mine, sier torsdagens nimålsscorer og smiler.

Kampfiksing-anklager

Men det har ikke bare vært sportslige meldinger etter oppgjøret mot Honduras. Dagen derpå bekreftet Honduras’ fotballforbund at matchen etterforskes for kampfiksing.

– Utgangspunktet vårt var at vi trengte mye mål, og vi klarte å jage mål i nitti minutter, sier Haaland om spekulasjonene fredag ettermiddag.

TV 2s profilerte fotballekspert Jesper Mathisen var blant de som først luftet spekulasjonene om skittent spill, og han mente det var en «trist kamp» med tanke på hvordan Honduras fremstod i Polen. Mistankene ble også et samtaleemne blant de norske U20-herrene etter kampen.

– Det er sånn jeg nesten blir irritert av å høre. Vi er profesjonelle. Det er usaklig å si, sa Haaland til norsk presse da.

Fredag kveld blir det avgjort om Norges dusin-seier er nok til å avansere til åttedelsfinale i U20-VM, og det er to av tre kriterier som må inntreffe for at så skjer.

