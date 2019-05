GIFTIG DUO: Her serverer Kristian Thorstvedt en målgivende pasning til spissmakker Erling Braut Haaland mot Honduras. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB scanpix

Thorstvedts Haaland-historie: – Han var en liten drittunge

LUBLIN (VG) I oppveksten var Bryne-gutt og nimålsscorer Erling Braut Haaland rival med Viking-spiller Kristian Thorstvedt. I Norges 12–0-seier over Honduras gnistret det av dem som spissduo for U20-landslaget.

Etter tapet mot New Zealand uttrykte Thorstvedt stor frustrasjon. Mot Honduras dannet siddisen spisspar sammen med Braut Haaland og bidro til Norges vanvittige seier.

Etter matchen viste 20-åringen stor selvironi, da han åpnet møte med VG slik:

– Jeg syns vi leverer en forferdelig kamp, altså. Det er skikkelig ...

– Ny slakt?

– Ha-ha. Nei da, spøker Thorstvedt, før han kommer med en historie om Braut Haaland.

Var motstandere

I Rogaland har det historisk sett eksistert et nærmest hatsk forhold mellom Viking og Bryne – og det er ikke bare på A-lagsnivå.

Det samme var tilfellet da Thorstvedt og Braut Haaland representerte de to lagene i oppveksten.

– Vi har jo spilt mot hverandre helt siden vi har smågutter i Viking og Bryne. Vi slo dem alltid. Og Erling var en liten drittunge. Nå er det helt sykt å se hvor god han er blitt. Det var alltid litt feider og drittslenging. Det var en episode hvor den ene nektet å ta den andre i hånden. Men nå spiller vi på samme lag, og det er kult, sier Thorstvedt og ler.

– Hvordan går det med vennskapet mellom en Bryne-gutt og en Viking-spiller?

– He-he-he. Vi er gode kompiser. Han er en ekstremt bra spiller. Erling er jo et lag alene i dag. Samtidig må jeg gi ros til alle gutta. Det blir 12–0 til slutt. Jeg tror det er ny rekord. Det var sykt kult å være utpå der, forteller Thorstvedt, før han fortsetter hyllesten av Haaland:

– Jeg må bare skryte så sykt av ham. Han er helt utrolig.

GOD KJEMI: Thorstvedt ser og ler av Haaland etter en av jærbuens scoringer mot Honduras. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB scanpix

Haalands anerkjennelse

Haaland ble sendt ut i pressesonen først av de norske spillerne etter maltrakteringen av Honduras her på Arena Lublin. Kort tid etter kampslutt forklarte nimålsscoreren at det ikke hadde gått opp for ham hvilken prestasjon både han og laget hadde levert.

Kanskje ikke så rart: Ifølge statistikk-kontoen misterchip, som har nesten tre millioner følgere på Twitter, har ingen mannlig spiller scoret ni mål i en mesterskapskamp på 107 år.

NIMÅLSSCORER: Erling Braut Haaland viser hvor mange baller han puttet i nettet mot Honduras. Foto: Joachim Baardsen/VG

Det er vanskelig å ta innover seg. Enklere var det derimot for Haaland å forklare betydningen av å få Thorstvedt som spissmakker for første gang i mesterskapet, etter å ha gått målløs av banen de første to matchene.

– Kristian tok bort litt oppmerksomhet fra meg. Jeg likte å spille med ham. Viking er heldige som har ham, forteller Haaland til VG.

BAMSEKLEM: Haaland og Thorstvedt var fornøyde med hverandre mot Honduras. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB scanpix

Nå håper 18-åringen å få spille 8-delsfinale med kompisene sine på U20-landslaget.

– Gutta viste stolthet over å ha drakten på. Vi er gode og klarer endelig å få det ut. Det er jeg stolt over. Du ser at potensialet vårt er uendelig, men det gjelder å få det ut i kamp. Det klarte vi nå, så får vi se om vi går videre, forteller Haaland.

– Kunne spilt fast i PL

Jærbuen er fortsatt bare 18 år gammel, men ble allerede sist sommer kjøpt av østerrikske Red Bull Salzburg. Landslagskaptein og Brighton-proff Leo Skiri Østigård mener Haaland kunne gjort seg bemerket i Premier League allerede.

– Det er rett og slett vanskelig å beskrive ham. Jeg har spilt mot ham selv. Når Erling har dagen, og spiller som normalt, kan han nå så langt som helst. Han har det meste. Han har fart, fysikk, scorer mål og er en vinnerskalle. Han kunne sikkert spilt fast i Premier League nå. Det tror jeg, sier Østigård til VG.

– Hvis dere får den hjelpen dere trenger fra andre lag, hva kan dette laget utrette hvis dere går videre i mesterskapet?

– Når vi får den selvtilliten vi får nå, er vi litt tilbake på det sporet vi har vært. Da er jeg ikke redd for å møte noen. Det tror jeg ikke noen av de andre på laget heller er. Det vil bli spennende, sier Østigård.

Ekspert mener det er 60 prosent sjanse

Kampen om å gå videre som en av de fire beste treerne: Slik er stillingen akkurat nå i kampen om topp tre. De fire beste treerne går til sluttspillet:

1. Polen (5-2 i målforskjell), Ecuador (2–2) 4 poeng

3. Norge (13-5), USA (3-2), Portugal (1–2) 3 poeng

6. Panama (1–3) 1 poeng Disse kampene gjenstår:

I kveld: USA-Qatar og Nigeria-Ukraina. Ved amerikansk seier kan tap for Nigeria redde Norges avansement. I morgen: Sør-Afrika-Portugal og Saudi-Arabia-Panama Vis mer vg-expand-down

