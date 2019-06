FINALISTER: Jürgen Klopp og Mauricio Pochettino leder Liverpool og Tottenham i Champions League-finalen. Foto: IAN KINGTON, JOSEP LAGO / AFP

VG vurderer finalelagene: Derfor er Liverpool best rustet

Liverpool-manager Jürgen Klopp (51) har de sterkeste kortene på hånden i duellen mot Mauricio Pochettino (47) og Tottenham i Champions League-finalen.

Nå nettopp







Denne sesongen har Klopp gått seirende av begge duellene, med 2–1-seirer både på Anfield og Wembley, men forrige sesong vant Tottenham 4–1 hjemme og klarte 2–2 borte.

Det kommer ikke som noen stor overraskelse at Liverpool stiller sterkere på papiret: De tok 28 poeng mer enn sin motstander i Premier League denne sesongen og spilte i Champions League-finalen også i fjor.

Dessuten har Merseyside-klubben punget ut astronomiske summer på spillerkjøp, mens Tottenham ikke har handlet siden januar 2018, da de hentet Lucas Moura for 25 millioner pund. På den tiden har Liverpool kjøpt Virgil van Dijk (75 millioner pund), Alisson (56 mill.), Naby Keïta (54 mill.), Fabinho (40 mill.) og Xherdan Shaqiri (13 mill.).

Her er VGs spiller-for-spiller-vurdering av finalelagene i Champions League – på papiret:

Tottenham

Hugo Lloris. Foto: PETER POWELL / EPA

Hugo Lloris 7

Den franske verdensmesteren viste seg fra sin beste side med flere avgjørende redninger i semifinalen mot Ajax. På slike kvelder er han i verdenstoppen. Problemet er stabiliteten. Det blir for mange tabber, og Lloris har hatt en turbulent sesong etter VM, med fyllekjøringen på sensommeren som bunnpunkt.

Kieran Trippier. Foto: MATTHEW CHILDS / X03810

Kieran Trippier 7

Nok en spiller som har slitt etter et strålende VM i fjor. Mannen som scoret et vakkert frispark i semifinalen mot Kroatia har opplevd en svært skuffende sesong. Særlig hullene i forsvarsspillet hans, som blant annet kom til syne i den første semifinalen mot Ajax, har blitt kritisert. Skader har også bidratt til ustabile prestasjoner.

Toby Alderweireld Foto: ANTHONY DEVLIN / AFP

Toby Alderweireld 8

Etter en fjorårssesong preget av skader har belgieren slått sterkt tilbake denne sesongen. Sammen med sin landsmann Vertonghen utgjør han et av de mest sammensveisede stopperparene i Europa. Alderweireld står først og fremst for høyt tempo og svært god posisjoneringsevne.

Jan Vertonghen. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images

Jan Vertonghen 8

Vertonghen er tøffingen i Spurs’ stopperpar, mannen som tar de fleste duellene og rager høyest i luften. 32-åringen mistet Tottenhams siste seriekamp denne sesongen på grunn av en ankelskade, men har friskmeldt seg til finalen i Madrid.

Danny Rose. Foto: Adam Davy / PA Wire

Danny Rose 7

Dette kan bli venstrebackens siste kamp for Tottenham, ettersom han er blant spillerne som sies å kunne bli involvert i den varslede opprydningen i Spurs-troppen. Det vil ikke nødvendigvis være et enormt tap; Rose er en solid back, men utgjør ikke nok forskjell offensivt til å være uerstattelig.

Harry Winks Foto: Adam Davy / PA Wire

Harry Winks 8

Viktig mann. Allsidig, god både defensivt og offensivt på mitden. Vinner mange dueller fordi han leser spillet godt, også god med ballen. Ofte et «cover» for de offensive backene.

Moussa Sissoko. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Moussa Sissoko 8

Franskmannen ble lenge ansett som en flopp i Tottenham etter overgangen fra Newcastle i 2016, men denne sesongen har han dominert på midtbanen. Med sin enorme arbeidskapasitet, fenomale fysikk og fryktinngytende klyv har Sissoko tilført Pochettinos lag en ny dimensjon.

Dele Alli. Foto: ANDREW COULDRIDGE / X03808

Dele Alli 7

Etter tre sesonger med henholdsvis 19, 25 og 19 målpoeng i Premier League, har Allis utvikling pekt i feil retning det siste året. Med skuffende åtte målpoeng i ligaen har 23-åringen frustrert mange Spurs-fans. Men prestasjonen hans i returkampen mot Ajax, da han vakkert regisserte to scoringer, viste hvor avgjørende han kan være.

Christian Eriksen. Foto: DYLAN MARTINEZ / X00177

Christian Eriksen 8

Dansken har etablert seg som en av verdens mest stabile playmakere. Han avsluttet nettopp sin fjerde strake Premier League-sesong med minst 19 målpoeng, denne gangen med åtte mål og 12 målgivende. Høyrefoten hans kan, gjennom pasninger, skudd og dødballer bli helt avgjørende i finalen.

Heung-Min Son. Foto: PAUL CHILDS / X03809

Heung-Min Son 8

En maratonsesong er snart ved veis ende for sørkoreaneren, som har deltatt i to mesterskap med landet sitt i tillegg til å herje for Spurs i store deler av sesongen. Prestasjonene hans i det siste – ingen målpoeng på fem kamper, utvist mot Bournemouth – vitner riktignok om forståelig slitasje. Men dribleferdighetene, tempoet og avslutteregenskapene hans blir farlige uansett.

Harry Kane. Foto: ANDREW COULDRIDGE / X03808

Harry Kane 9

Det er over halvannen måned siden den engelske stjernespissen sist var i aksjon, mot Manchester City i Champions League, men Kane er nå friskmeldt fra ankelskaden som har holdt ham ute. Kampformen hans er et spørsmålstegn, men ingen av de andre har heller spilt tellende kamper på flere uker. Når han er i form, er Kane Spurs’ klart beste mann.

Totalt: 85

Liverpool

Allison Becker. Foto: CARL RECINE / X03807

Alisson Becker 8

I fjor tapte Liverpool finalen mot Real Madrid på grunn av to gigantiske keepertabber av Loris Karius. I år er det ingen grunn til å tro at det er burvokteren som skal felle Klopps menn. I den offensive, moderne og solide Alisson har Liverpool en keeper de kan stole på.

Trent Alexander-Arnold. Foto: PETER POWELL / EPA

Trent Alexander-Arnold 8

Etter å ha blitt vraket fra laget i den første kampen mot Barcelona, svarte 20-åringen med en prestasjon for historiebøkene i returkampen på Anfield. Den avgjørende corneren hans vil bli husket lenge. Ni målgivende pasninger på de siste ni kampene er rett og slett sensasjonelt god form.

Virgil van Dijk. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

Virgil van Dijk 10

Den nederlandske kolossen er den viktigste grunnen til at Liverpools forsvar har blitt totalforvandlet på halvannet år. Klopps forsvarssjef har alt: Lederevner, fysikk, hodestyrke, fart, ferdigheter med ballen i bena … Det er godt mulig å argumentere for at han er verdens beste midtstopper akkurat nå.

Joel Matip. Foto: Catherine Ivill / Getty Images Europe

Joël Matip 7

På grunn av skader har den høyreiste kameruneren startet under halvparten av Liverpools seriekamper denne sesongen, men han har vokst i styrke mot slutten av sesongen. Returkampen hans mot Barcelona var strålende, men det er vanskelig ikke å rangere ham nederst av de fire stopperne som trolig starter finalen.

Andy Robertson. Foto: Clive Brunskill / Getty Images Europe

Andy Robertson 8

Den skotske evighetsmaskinen har levert en fabelaktig sesong. Hans utrettelige aktivitet langs venstresiden er et ekstremt verdifull for Liverpool, noe de 13 målgivende pasningene denne sesongen vitner om. Har ikke vist seg fra sin aller beste side i Champions League denne våren. Kanskje smeller det i finalen?

Fabinho. Foto: PAUL BURROWS / X03821

Fabinho 8

Storkjøpet fra Monaco brukte flere måneder på å vinne Klopps tillit og en plass i startoppstillingen, men etter hvert har han blitt en av Liverpools viktigste brikker. Kombinasjonen av fysikk, ro og pasningsspill fra øverste hylle har tatt midtbanen deres til et nytt nivå.

Jordan Henderson. Foto: Adam Davy / PA Wire

Jordan Henderson 7

Den heltemodige og hardtarbeidende kapteinen inkorporerer mye av det Liverpool står for. Kampen mot Barcelona, som han fullførte med glans til tross for at han skadet seg i første omgang, gjorde ham ikke mindre populær blant fansen.

Gini Wijnaldum. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Gini Wijnaldum 8

Hadde grunn til å være skuffet da han ble vraket fra laget i returkampen mot Barcelona. Har blitt hyllet som en av Liverpools viktigste spillere denne sesongen, takket være den uselviske jobben han gjør som bindeledd mellom forsvar og angrep. Fullt fortjent revansj med to scoringer i semifinalen på Anfield.

Mohamed Salah Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

Mohamed Salah 9

22 mål og åtte assists i Premier League, men likevel er sesongen av enkelte blitt sett på som en liten skuffelse. Men han har igjen vist at han hører hjemme blant den absolutte verdenseliten. En god finale kan gjøre noe med inntrykket av at han sliter i de aller største kampene.

Roberto Firmino Foto: PHIL NOBLE / X01988

Roberto Firmino 8

Spissen har vært ute med skade i hele mai, men er friskmeldt til finalen og forventes derfor å starte isteden for semifinalehelten Divock Origi. Spillet hans handler om mer enn bare mål; bevegelsene, arbeidskapasiteten og teknikken til Firmino gjør Salah og Mané enda bedre. Så spørs det om formen er god nok.

Sadio Mané. Foto: Laurence Griffiths / Getty Images Europe

Sadio Mané 9

Foran sesongen virket det umulig å vippe Salah ned fra tronen som konge i Liverpool-angrepet, men Mané har ikke vært langt unna. 22 seriemål er like mange som Salah, og Mané har virket enda skarpere enn egypteren de siste månedene. Enorm arbeidskapasitet, fart, teknikk og strålende avslutninger.

Totalt: 90

Publisert: 01.06.19 kl. 17:51