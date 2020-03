UTE: Ny regler gjør at de norske utelandsproffene må i karantene ved innreise til Norge. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

NFF avlyser landslagsuttak

Norges Fotballforbund ser seg nødt til å legge playoff-planleggingen på vent inntil videre.

– Vi følger retningslinjene fra norske helsemyndigheter, og avlyser mandagens pressekonferanse og landslagsuttak. Vi vil komme tilbake med informasjon om et eventuelt landslagsuttak etter tirsdagens møte i UEFA og når vi vet mer om kamptidspunktet for Serbia-kampen, sier kommunikasjonssjef for herrelandslaget, Svein Graff, til VG.

UEFA har invitert representanter fra sine 55 medlemsland, i tillegg til klubb-, liga- og spillerrepresentanter, for å diskutere hvordan europeisk fotball skal reagere på spredningen av coronaviruset.

Det skal skje i en videokonferanse tirsdag 17. mars.

På en pressekonferanse torsdag sa helseminister Bent Høie følgende:

– Alle idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet, både innendørs og utendørs, er fra klokken 18.00 i dag forbudt og vil ikke bli gjennomført.

Det betyr at kamper så vel som treninger ikke kan gå som planlagt.

Det gjør at kampen mellom NFF ser seg nødt til å legge planene på is.

De norske utenlandsproffene må i karantene når de ankommer Norge.

Avis: EM i fare

L’Equipe skriver at Det europeiske fotballforbundet (UEFA), som allerede har bekreftet at de skal vurdere de internasjonale turneringene Champions- og Europa League, vil annonsere at EM flyttes, neste uke.

Dermed kan det gå mot mesterskapsutsettelse i 2020. Etter planen skal åpningskampen bli spilt 12. juni.

Norge skulle spilt playoffkamp(er) om deltakelse senere i mars. Men det er naturlig at siste del av kvalifiseringen også flyttes dersom en utsettelse finner sted.

Spredningen av coronaviruset har allerede forårsaket stopp i flere ligaer, og nasjonale og internasjonale kamper har flere steder blitt spilt spilt for tomme tribuner.

Real Madrid, som etter planen skulle møte Manchester City i Champions League på tirsdag, har blitt satt i karantene som følge av et smittetilfelle på klubbens basketlag, som deler fasiliteter med fotballaget.

Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United er på plass i Østerrike for å spille bortekamp mot LASK i Europa League torsdag klokken 18.55.

