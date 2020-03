RIVALER: Gary Neville og Steven Gerrard, her fra en landslagssamling i 2012, spilte for de rivaliserende klubbene Manchester United og Liverpool. Foto: PHIL NOBLE /Reuters

Da Neville forsøkte å fiske Gerrard til United: – Vil du jeg skal bli skutt?

«Vil du at jeg skal bli skutt?», svarte Liverpool-legenden Steven Gerrard da Gary Neville luftet tanken om en overgang til Manchester United i 2004.

Nå nettopp

Den 16 år gamle historien ble først kjent i boken «Steven Gerrard – My Story» fra 2015. I boken skriver den tidligere Liverpool-kapteinen: «Agenten min, Struan Marshall, fortalte meg at under Sir Alex Ferguson hadde United et ønske om å signere meg».

Videre skriver han at Gary Neville hadde kommet inn på hotellrommet hans under en landslagssamling, og fortalte at United ønsket ham og at besøket var på oppdrag fra daværende United-sjef Ferguson.

I TV-programmet «Soccerbox med Gary Neville» ler de to når Neville nevner historien.

– Husker du jeg kom inn på hotellrommet ditt i 2004, spør Neville.

– Jeg husker det, ja. Jeg prøvde å vise så mye respekt som mulig, svarer Gerrard, før begge bryter ut i latter.

– Det hadde aldri skjedd

Den tidligere Manchester United-backen forteller at han aldri har fortalt noen om det som viste seg å bli et pinlig forsøk på å fiske Gerrard til Liverpools største rival.

– Jeg visste det kom til å bli vanskelig, men jeg trodde du skulle gi meg mer enn ti sekunder. Jeg husker du sa til meg: «Vil du at jeg skal bli skutt?».

EM-KOMPISER: Her er Steven Gerrard og Phil Neville sammen i 2004, foran EM-kvartfinalen mot Portugal (England tapte på straffer). Bak fra venstre Michael Owen, Ashley Cole, John Terry, Sol Campbell, Wayne Rooney, David James, Frank Lampard. Foran: Steven Gerrard, Paul Scholes, David Beckham, Gary Neville. Foto: REUTERS

Gerrard svarer med at han husker at han lurte på om Neville forsto hva han spurte om.

– Da du forlot rommet, tenkte jeg: «Skjedde virkelig dette?» Det hadde aldri gått. Det hadde vært umulig. Uansett om vi hadde kjempet om nedrykk, eller om jeg hadde spilt i en annen liga, det finnes ikke en mulighet for at det hadde skjedd.

Angrer på Chelsea-flørt

Rundt den samme tiden var det en annen historie som fikk langt mer oppmerksomhet: Liverpool-kapteinens flørt med José Mourinho og Chelsea.

– Jeg angrer på den flørten jeg hadde med Chelsea, men på det tidspunktet var jeg usikker på hvor jeg hadde Rafael Benitez. Han sa til meg at han visste min agent snakket med Chelsea og Real Madrid, da ble jeg paranoid og trodde at Rafa faktisk tenkte på penger til å bygge opp klubben med andre spillere.

Han forteller at Chelsea kom med et bud på 37,5 millioner pund.

– Det var massivt da, men hva får man får det i dag? Ikke mye.

– Halve Fred, svarer Neville og ler.

Gerrard ble i Liverpool frem til 2015, og spilte over 500 kamper for klubben. 35 år gammel gikk han til LA Galaxy, før han bestemte seg for å legge opp. Nå er han manager for den skotske klubben Rangers, og blir av mange sett på som etterfølgeren den dagen Jürgen Klopp er ferdig i klubben.

– Nå angrer jeg ikke på noe. Jeg snakket med familien min, og de sa: «La oss si du går til Chelsea, Arsenal eller noe og vinner ligaen fire-fem ganger. Det ville vært fantastisk. Men å bli værende her med folket ditt, selv om du ikke vil oppnå like mye, vil det være mer verdt senere når du ser tilbake på det». Da skjønte jeg at det var dem jeg måtte høre på. Jeg angrer ikke, for Liverpool er klubben jeg elsker. Sånn er det, avslutter han.

Publisert: 19.03.20 kl. 03:04

