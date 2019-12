Arsenal brøt marerittrekke – forhindret 44 år gammel skrekkrekord

(West Ham – Arsenal 1–3) Etter syv kamper uten seier kunne Arsenal fått sin verste poengfangst siden 1975, men mot formverstingen West Ham løsnet det for The Gunners.

Først utlignet Gabriel Martinelli i sin første kamp fra start i ligaen.

Så bøyde rekordkjøpet Nicolas Pepe ballen vakkert bort i det lengste hjørnet.

Og som om noen hadde trykket på en magisk knapp, så det tre minutter senere ut som et helt annet Arsenal-lag da Aubameyang hamret inn bortelagets tredje scoring etter vakkert forarbeid.

– Enkeltprestasjoner, hælspark og ikke minst en flott, liggende avslutning, oppsummert fotballekspert Solveig Gulbrandsen i TV 2s studio.

0–1 var snudd til 3–1 for The Gunners, som dermed tok sin første seier i ligaen siden Bournemouth ble slått 1–0 på The Emirates i starten av oktober.

Skadetrøbbel og nødløsninger

Det var kanskje litt beskrivende for Arsenals situasjon da Héctor Bellerín måtte kaste inn håndkleet allerede på oppvarming.

Inn i elleveren kom Ainsley Maitland-Niles, mens en lyskeskadd Sead Kolasinac kom ned fra tribunen og inn på benken.

Før halvtimen var spilt måtte også venstreback Kieran Tierney kaste inn håndkleet. Inn fra benken kom en småskadet Kolasinac.

Under ti minutter senere lå ballen i mål bak Bernd Leno.

SKADE: Kieran Tierney forlot banen med en egenlaget fatle. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Det var nok ingen som ble veldig overrasket over at Arsenal slapp inn mål på defensiv dødball.

I andrebølgen etter hjørnesparket løftet Fornals inn fra høyre. Der kom Ogbonna i stor fart og stanget ballen i mål for West Ham, som er det laget som har plukket færrest poeng (fire) de siste åtte kampene.

Det tok et par minutter ettersom Mike Dean måtte dobbeltsjekke med VAR at det var hodet og ikke armen det ble scoret med, men til slutt kunne West Ham-fansen juble.

MANAGER: Svenskene har fått sin egen Ole Gunnar Solskjær etter at Arsenal-legenden Fredrik Ljungberg fikk ansvaret for å lede Arsenal da Unai Emery ble sparket. Foto: Adam Davy / PA Wire

Syv poeng opp til «topp fire»

Ikke siden 1992/93-sesongen har Arsenal gått åtte kamper å vinne.

Med tap ville Arsenal hatt sin svakeste poengfangst på 16 kamper siden 1975.

Det så ut som om det skulle bli sånn også i 2019. Ingenting stemte for Arsenal, som til tross for at Mesut Özil hadde en stor sjanse, ikke hadde et eneste skudd på mål i første omgang.

Men svenske Fredrik Ljungberg, som fikk ansvaret for å lede laget da Unai Emery ble sparket etter 1–2-tapet for Eintracht Frankfurt i Europa League, ledet Arsenal til seier.

I løpet av ni magiske minutter var kampen snudd. Dermed er Arsenal syv poeng bak Chelsea på fjerdeplass og to poeng bak Manchester United på femteplass.

Ifølge Sky Sports er det første gang på åtte år at Arsenal vinner en bortekamp i serien etter å ha ligget under til pause.

Fredrik Ljungbergs neste test er borte mot Standard Liège på torsdag klokken 18.55. Der skal det mye til for at Arsenal ryker ut.

Med seier vil belgierne være à poeng med Arsenal, men London-klubben vant 4–0 i det motsatte oppgjøret.

Fire poeng på tre kamper betyr at Arsenal klatrer til 10.-plass på «Ljungberg-tabellen» – én plass lavere enn deres faktisk tabellposisjon.

På søndag klokken 17.30 kommer imidlertid Manchester City til The Emirates.

PERLESCORING: Nicolas Pepe bøyde ballen vakkert bort i det lengste hjørnet. Foto: DAVID KLEIN / REUTERS

Publisert: 09.12.19 kl. 22:57 Oppdatert: 09.12.19 kl. 23:11

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 16 15 1 0 40 – 14 26 46 2 Leicester City 16 12 2 2 39 – 10 29 38 3 Manchester City 16 10 2 4 44 – 19 25 32 4 Chelsea 16 9 2 5 31 – 24 7 29 5 Manchester United 16 6 6 4 25 – 19 6 24 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

