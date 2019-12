STOLT MANN: Bjarne Berntsen med pokalen. Et stolt øyeblikk i livet hans. Foto: Fredrik Solstad

Dette er Bjarne Berntsen mest stolt av etter cuptriumfen

ULLEVAAL STADION (VG) Bjarne Berntsen (62) poserte som en 17-åring forbi bordene på Ullevaal stadion, med den «lille kongepokalen» i hendene. Han legger ikke skjul på at han er ekstremt stolt.

Den store pokalen, den skikkelige kongepokalen, var for øvrig allerede på vei til Stavanger da Berntsen pent lusket litt mellom bordene – og fikk mange gode ord tilbake fra både venner og kjente.

– Det jeg er aller mest stolt av er at jeg har fått gjenopprettet stoltheten til klubben Viking – og byen Stavanger, sier Bjarne Berntsen da han setter seg ned med VG inne i NFF-lokalene rett før banketten på Ullevaal stadion, etter søndagens seier i cupfinalen mot Haugesund.

For det var en tung oppgave han tok på seg da han returnerte til klubben etter at Viking rykket ned i 2017.

Viking rykket opp igjen i 1988, etter nedrykket i 1986. Men Berntsen mener, og han kan mye om dette, at klubben var langt verre ute etter nedrykket i 2017 enn på 1980-tallet. Berntsen ble daglig leder i 1989, og feiret cupgull igjen med Viking, denne gangen med Benny Lennartsson som trener.

les også Straffekrangel etter Vikings cup-triumf: – Pinlig

– Økonomien BLE presset av investeringene Viking gjorde for å komme tilbake til toppen i 1988, men ikke før. I 2017 var det samling i bånn, sier Bjarne Berntsen.

Så startet veien tilbake.

Og du kan si mye rart om Christian Gauseth, Mjøndalen-spilleren som iblant er en aning stor i kjeften, men uttalelsen hans om at «Bjarne Berntsen er en dinosaur», da Mjøndalen og Viking sloss om opprykk i 2018, vil bli husket.

les også Tripic ba selv om å få trene med Viking: – Mange hadde vært for stolte til å gå ned en divisjon

– Han har jo rett i at jeg er en dinosaur, siden jeg er gammel. Men utdatert? Det er jeg ikke, sier Bjarne Berntsen – som har svart kritikerne på den beste måten: Med suksess.

Et drøyt år senere hadde Viking rykket opp, fått en fin-fin femteplass i comeback-sesongen i Eliteserien – og er cupmestre.

– Utgangspunktet var godt, siden det ikke kunne bli verre. Men presset, for å komme raskt tilbake til Eliteserien, var større enn jeg tok innover meg først. Og den vanvittige lettelsen, og gleden, ved det opprykket høsten 2018, det fungerte som en voldsom inspirasjon til å ta dette opp og fram videre, sier Bjarne Berntsen.

Han åpner litt om hva som egentlig skjedde, der Viking overrasket alle, spesielt i høstsesongen med offensiv fotball, mange mål og enda flere poeng.

– Vi bygde en prestasjonsgruppe, der det var hardt arbeid som gjaldt, sier Berntsen.

Ikke så spesielt det, egentlig. Mer?

– Vi la opptreningen litt annerledes enn andre, uten at jeg vil gå i detalj der, sier Berntsen.

Men han innrømmer at den Klopp-inspirerte fotballen hans har fungert bedre og bedre.

– Jeg ønsket en kraftkrevende fotball, med mye fart involvert, sier Berntsen.

Det fungerte bedre og bedre. Viking tapte ni seriekamper i 2018, men rykket likevel opp – fordi klubben ikke spilte mer enn en uavgjortkamp.

les også Høiland om Viking-tårene: – Det er «passion»

– Vi vant 20 kamper, vi var gode til å avgjøre, sier Berntsen – og det har de også vært i 2019.

Bjarne Berntsen nærmer seg pensjonsalder, i vanlige yrker. Men han har ikke tenkt å gi seg.

Han ser selvsagt at hans egen historie kanskje er vel så spesiell som Viking sin.

Han var 22 år, og fersk i Viking, da han satte inn straffesparket som snudde cupfinalen mot Haugar på hodet i 1979. Åtte år senere, sto han der igjen. Denne gangen som trener.

– 32 år mellom to cupmesterskap som trener? Det er det neppe så mange som har, sier Berntsen – som 30 år gammel førte Bryne fra Jæren til finaleseier over Brann på Ullevaal 25. oktober 1987. Det ble med det ene målet til Kolbjørn Ekker.

32 år senere altså, og trener-Berntsen gjentar 1–0-bedriften, med Viking denne gangen.

Spørsmålet er om han burde ha dyrket trener-yrket i større grad? Berntsen har byttet roller fra trener til leder og tilbake flere ganger enn de fleste

– Både ja og nei, svarer Berntsen. Ja, fordi han ser at han kanskje kunne nådd lengre.

– Nei, fordi jeg ikke var flyttbar. Jeg ville bo på Figgjo. Sånn er jeg. Det var litt sånn da jeg var spiller også – jeg hadde et tilbud fra Frankrike i 1981–82. Og senere – jeg kunne trent alle. Men det ble med kvinnelandslaget, for da kunne jeg ha base hjemme. Det går ikke å flytte «frå Figgjen». For meg passet det ikke å bo andre steder, sier Bjarne Berntsen ærlig.

Han rister på hodet, fort, da VG spør om dette er en liten revansje for alle som ikke trodde på han. For det var det mange i Stavanger som ikke gjorde også, selv om alle koser seg med Viking-suksessen i dag.

– Du skal aldri gi opp, selv om du er avskrevet. Det finnes alltid muligheter, sier en stolt Bjarne Berntsen – selv det beste eksempelet på det, etter cuptriumfen med Viking på Ullevaal stadion søndag ettermiddag.

Publisert: 09.12.19 kl. 17:24

