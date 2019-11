Foto: Geir Olsen

Romerikes Blad: Lennartsson kan få sparken – Nordlie lanseres som arvtaker

Ifølge lokalavisen Romerikes Blad vurderes fremtiden til Lillestrøm-trener Jörgen Lennartsson på styremøtet mandag kveld. En tidligere LSK-kjenning kan være aktuell som arvtaker.

For mindre enn 10 minutter siden

– Hvis styret bestemmer seg for å kvitte seg med svenske, er Tom Nordlie etter alle solemerker den desidert heteste og mest ønskede kandidaten til å ta over før siste serierunde, skriver lokalavisen.

De melder at Lillestrøm-styret er samlet mandag kveld og at det kan ende med at Jörgen Lennartsson får beskjed om at han ikke får lede laget videre.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Dette har ikke jeg peiling på, sier Tom Nordlie til VG mandag ettermiddag.

Han er på trening med Skeid når han snakker med VG i 18-tiden.

– Dette kommer som lyn fra klar himmel på meg. Jeg må forholde meg til det hvis det skjer noe. Men jeg vet ikke noe om dette, sier han.

SKEID-TRENER: Tom Nordlie blir lansert som arvtaker dersom Jörgen Lennartsson ikke får fortsette i jobben. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Lillestrøm har vært i fryktelig form den siste tiden. Med kun fire poeng på ti kamper har de kniven på strupen før hjemmemøtet med Sarpsborg 08 i siste serierunde.

Mens Mjøndalen og Ranheim har 27 poeng, er det fire lag som har 29 poeng. Av disse er det kun Tromsø (på kvalikplass) som har dårligere målforskjell enn Lillestrøm.

Strømsgodset og søndagens motstander, Sarpsborg 08, er på plassene foran.

Saken oppdateres.

Publisert: 25.11.19 kl. 18:28

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 29 20 5 4 68 – 29 39 65 2 Bodø/Glimt 29 15 9 5 62 – 40 22 54 3 Odd 29 15 7 7 44 – 36 8 52 4 Rosenborg 29 13 10 6 50 – 39 11 49 5 Viking 29 12 8 9 50 – 41 9 44 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om