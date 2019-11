PÅ ÅRÅSEN: Jörgen Lennartsson la frem sine planer for LSK-styret før han tok en prat med Romerikes Blad og deretter reiste hjem. Foto: Sindre Øgar, VG

LSK-styret bekrefter: Lennartsson leder laget mot Sarpsborg 08

LILLESTRØM (VG) Romerikes Blad hevdet at Jörgen Lennartsson kunne få sparken på styremøtet mandag kveld. Det avkrefter styreleder Morten Kokkim.

– Vi har gjort noen endringer som vi gjør at vi lager best mulige forutsetninger for å vinne kampen på søndag. Det innebærer ikke trenerskifte, sier Kokkim på Romerike Blad sin livesending, etter fullført spillermøte.

VG møtte Lennartsson på Åråsen etter at han hadde lagt frem sine fremtidsplaner for Lillestrøm.

– Det er et ordinært styremøte som har vært planlagt lenge. Jeg har vært med en stund på styremøtet og gitt et bilde på hva situasjonen og diskutert hva vi sammen kan gjøre for å slå Sarpsborg 08 på søndag, sier Lennartsson til VG.

– Er du forberedt på at din situasjon kan bli diskutert med tanke på at det har vært så mange dårlige resultater?

– Selvfølgelig. Det er en naturlig del hvis man ikke vinner fotballkamper. Det er jeg som har ansvar at vi ikke har vunnet så mange som vi bør vinne, sier Lennartsson, som svarer «selvsagt» på spørsmål om hvorvidt han er rett mann for å fortsette som LSK-trener.

Fryktelig form

Lillestrøm har vært i fryktelig form den siste tiden. Med kun fire poeng på ti kamper har de kniven på strupen før hjemmemøtet med Sarpsborg 08 i siste serierunde.

Mens Mjøndalen og Ranheim har 27 poeng, er det fire lag som har 29 poeng. Av disse er det kun Tromsø (på kvalikplass) som har dårligere målforskjell enn Lillestrøm.

Strømsgodset og søndagens motstander, Sarpsborg 08, er på plassene foran.

SAMLET: Styreleder Morten Kokkim, her fra presentasjonen av Jörgen Lennartsson (i midten) som hovedtrener, sammen med sportssjef Simon Mesfin (t.v.), sier at styret står samlet i avgjørelsen om at Lennartsson får fortsette. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Nordlie lansert som kandidat

Det var Romerikes Blad som mandag hevdet at fremtiden til Lillestrøm-trener Jörgen Lennartsson ville bli vurdert på styremøtet mandag kveld. Samtidig hevdet de at Tom Nordlie kunne være en aktuell mann.

– Hvis styret bestemmer seg for å kvitte seg med svenske, er Tom Nordlie etter alle solemerker den desidert heteste og mest ønskede kandidaten til å ta over før siste serierunde, skriver lokalavisen.

De melder at Lillestrøm-styret er samlet mandag kveld og at det kan ende med at Jörgen Lennartsson får beskjed om at han ikke får lede laget videre.

– Dette har ikke jeg peiling på, sier Tom Nordlie til VG mandag ettermiddag.

Han er på trening med Skeid når han snakker med VG i 18-tiden.

– Dette kommer som lyn fra klar himmel på meg. Jeg må forholde meg til det hvis det skjer noe. Men jeg vet ikke noe om dette, sier han.

Morten Kokkim sier at det ikke blir aktuelt å erstatte Lennartsson.

– Jörgen Lennartsson er trener på mandag. Det kommer ingen som skal hans plass, nei.

SKEID-TRENER: Tom Nordlie blir lansert som arvtaker dersom Jörgen Lennartsson ikke får fortsette i jobben. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 29 20 5 4 68 – 29 39 65 2 Bodø/Glimt 29 15 9 5 62 – 40 22 54 3 Odd 29 15 7 7 44 – 36 8 52 4 Rosenborg 29 13 10 6 50 – 39 11 49 5 Viking 29 12 8 9 50 – 41 9 44 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

