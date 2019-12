FORTJENT: Bjarne Berntsen (til venstre) og Ingrid Hjelmseth med hedersprisen 2019. Foto: Fredrik Hagen

Kommentar

Dette måtte bare bli Bjarne Berntsen ...

STAVANGER (VG) «Hvis du brenner for noe, Bjarne, så er du umulig å stoppe.» Ingen kjenner Bjarne Berntsen som kona Inger Lise. Og dermed var det klart for Berntsen-comeback som trener i Eliteserien – 60 år gammel.

Fotballen gir til sine tro tjenere, men tar også uante veier iblant. Åge Hareide hadde egentlig lagt opp – før han plutselig står der med to Champions League-deltagelser, EM- og VM-sluttspill når vi skriver 2020 om kort tid.

Og bare to år etter at han hadde blitt avskrevet for lengst, står Bjarne Berntsen der med opprykk fra Obos-ligaen, femteplass i comeback-sesongen i Eliteserien, cupfinale – og nå «Årets hederspris».

Bjarne Berntsen er synonymet for fort film. Det har vært et voldsomt tempo fra første stund. Han ble født, for tidlig, omtrent i midtsirkelen på Figgjo stadion. Han drev med ski, friidrett, håndball, drev med bridge, sjakk og gikk på søndagsskole – i tillegg til fotball-lidenskapen. Alt dette tross sterk astma og pollenallergi.

En periode måtte han stå i mål, fordi han ikke klarte å spille ut på grunn av gressallergien. Derfor er han også sterk tilhenger av kunstgress ...

Han hadde knapt spilt en kretslagskamp for Rogaland før han debuterte på A-landslaget. Men fra debuten og til han fikk gullklokken for 25 kamper, gikk det så fort at det ble stående som «gullklokken på kortest tid.»

Så trappet han ned, allerede som 25-åring. Skader – og «det var ikke like moro mer». Bjarne Berntsen gikk i gang med neste oppgave; trene Bryne. Selvsagt samtidig som han holdt orden på finanser og medlemsregisteret i hjemklubben Figgjo.

Vi skal huske på at Bjarne Berntsen var like gammel som Nils Arne Eggen da han vant sitt første trofé som trener. Kolbjørn Ekker stanget inn 1–0 til Bryne mot Brann i ekstraomgangene i cupfinalen 1987, og Bjarne Berntsen var fort film der også.

Siden har han hatt alle roller som egentlig er mulig å ha i norsk fotball: Trener i fire perioder for Viking, daglig leder i klubben og i klubbens A/S, assistent på A-landslaget for menn, hovedtrener på A-landslaget for kvinner, leder for dommerkomiteen, styreleder i Norsk Toppfotball, visepresident i Norges Fotballforbund – listen blir bare lengre og lengre. Mannen stopper aldri.

Men da han tok over Viking som trener, igjen, for fjerde gang, var det mange som tvilte. Bjarne Berntsen? Christian Gauseths «dinosaur»-uttalelse om Berntsen ga trolig Figgjo-mannen bare enda mer lyst til å lykkes.

Noe av det mest fascinerende med Bjarne Berntsen er ikke bare det at han har vekket den sovende giganten Viking fra dvalen, men også at han har klart å endre imaget sitt.

For Bjarne Berntsen var litt sur, litt tverr, litt kort i svarene og så ofte litt stresset ut der han (trolig) allerede, i sitt hode, var på vei til neste oppgave. Men noe har skjedd. Og i en alder av 62 år ble Bjarne Berntsen til den litt mer avslappede, rolige, interessante fyren, han som har litt bedre tid, som viser en annen side av seg selv nå.

At han får hedersprisen i norsk fotball nå, det er egentlig bare rett, riktig – og helt logisk, en viktig mann i norsk fotball de siste 40 årene.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

Publisert: 02.12.19 kl. 22:44

