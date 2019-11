Mourinho hyllet ballgutten: – Han leverte en viktig assist

(Tottenham-Olympiakos 4–2) José Mourinho (56) var lavt, og etter hvert høyt, i oppgjøret mot Olympiakos. Ballgutten som «startet» angrepet før 2-2 fikk både «high five» og klem av Tottenham-sjefen.

Tottenham snudde 0-2 til 4-2 i duellen med Omar Elabdellaoui og Olympiakos, og er dermed videre fra Champions League-gruppespillet. Høydepunktet tirsdag kveld kom kanskje da José Mourinho tok turen bort til ballgutten som reagerte lynkjapt før 2-2.

– Jeg elsker intelligente ballgutter, og denne gutten var briljant. Han leste spillet, forsto spillet og han leverte en viktig assist, et viktig øyeblikk for ham som han aldri vil glemme, beskriver Mourinho overfor BT Sport.

Kane med CL-rekord

Den rådsnare ballfordeleren fikk gitt ballen til Serge Aurier, som tok et kjapt innkast til Lucas Moura. Harry Kane hadde selvsagt oppfattet hva som var i gjære, og spissen var der han skulle være da Moura-innlegget kom.

– Det var en skuffende start. Vi startet uten energi, og de fikk to mål som satte oss under press. Det ble en motbakke-kamp, men vi fikk målene og det føles bra å gå videre, sier Harry Kane til BT Sport.

26-åringen er nå opp i 20 Champions League-mål, og ingen har klart å gjøre det på færre kamper enn engelskmannen.

Mens Kane har brukt 24 kamper på å gjøre det, brukte Alessandro del Piero 26, mens Ruud van Nistelrooy måtte ha 27 kamper før han nådde 20 mål.

José Mourinho, som inntil det hadde blitt plaget av et mye bedre Olympiakos-lag, reagerte som beskrevet.

Youssef El-Arabi (1-0) og Ruben Semedo (2-0) satte en skikkelig støkk i hjemmelaget i første omgang, og på benken satt Mourinho med sitt sedvanlige steinansikt mens han gned seg utålmodig i hendene, før han i neste øyeblikk var på bena og gestikulerte «hvordan han ville ha det».

4–2: Harry Kane jubler for sin andre scoring for kvelden. Foto: NEIL HALL / EPA

Det var helt åpenbart spillerne slet med å forstå budskapet, og etter en knapp halvtime hadde den portugisiske manageren fått nok. Eric Dier fikk innvilget en tur i dusjen, mens Christian Eriksen fikk bruk for både leggskinnene og teipen han hadde liggende.

– Våre målinger viste at intensitetsnivået var veldig høyt mot West Ham. Jeg bestemte meg for å stille med det samme laget, men kanskje tok jeg feil. Jeg burde kanskje gjort noen endringer for å få mer energi i laget, beskriver Mourinho.

Det ble ikke stort bedre med det første. Men så fikk Tottenham hjelp. En fryktelig tabbe av Yassine Meriah gjorde at Dele Alli reduserte like før pause.

Utover i annen omgang ble klasseforskjellen på lagene tydelig. Serge Aurier og en ellers tam Harry Kane sørget for henholdsvis 3–2 og 4–2 til Tottenham.

