RB LEIPZIG-STJERNE: Timo Werner. Foto: Jan Woitas / DPA

Omstridt 10-åring som kan bli Haalands neste arbeidsgiver

RB Leipzig er allerede klar for videre Champions League-spill etter nyttår. Klubben er ti år i år, omstridt blant fotballelskere – og kan kanskje bli Erling Braut Haalands neste klubb.

Nå nettopp

Rasenballsport Leipzig.

Det er det offisielle navnet på klubben som ble grunnlagt i 2009, som overtok lisensen til den lille Leipzig-klubben SSV Markranstädt og startet på nivå fem.

Opprinnelig skal planen ha vært å starte på et høyere nivå, og de skal – ifølge mdr.de – ha hatt følere både i St. Pauli, Fortuna Düsseldorf og 1860 München.

Red Bull-sjef Dietrich Mateschitz har satset på sport i mange år, og etter hvert også fotball. Drømmen var å få en toppklubb også i Tyskland. Det har han fått. Nå er RB Leipzig – for første gang – klar for åttendedelsfinalen i Champions League.

les også Dortmund-treneren lo bort Haaland-rykte: – Vi får se

Den godeste Mateschitz har Red Bull med i navnene på for eksempel fotballaget i Salzburg og Formel1-teamet. Men det gikk ikke i Tyskland, der det er strenge regler for slikt. Derfor måtte Red Bull-sjefen være kreativ og kalte klubben i Leipzig for Rasenballsport (gressplensport), men som naturlig bringer tankene til Red Bull.

Det gikk raskt oppover i divisjonene, og endte med opprykk til 1. Bundesliga i 2016. Det ble sølv allerede i første forsøk, og RB Leipzig har tatt opp kampen med «de to store», Bayern München og Borussia Dortmund.

Men ikke alle er like fornøyde som Red Bull-sjefen.

les også Se alle seriekampene til Erling Braut Haaland på VG+

Supporterne til tradisjonsrike Union Berlin er blant dem som sterkest har ytret sin motstand mot Leipzig-klubben, som de kaller «en konstruksjon».

Union var sammen med FC Magdeburg, Hansa Rostock og Dynamo Dresden de store klubbene i det gamle DDR. Alle disse er kritiske til Leipzig, en by som også lå i det kommunistiske DDR. De mener at det er et «kjøpelag».

Red Bulls mest kjente klubber er altså Salzburg og Leipzig. Om Erling Braut Haaland skulle gå fra Salzburg til Leipzig, vil han bli den 11. som gjør det siden 2015.

les også Erling Braut Haalands spisskollega: – Jeg er født til å spille fotball

Leipzig-trener Julian Nagelsmann innrømmet på ZDFs fotballsending i helgen at Haaland er interessant:

– Selvfølgelig skulle jeg gjerne hente ham. Han er en veldig god spiss, særlig i forhold til alderen. Han er fysisk veldig god og ikke bare en målscorer, men også en som kan servere, blir han sitert på i Bild.

RB Leipzig er altså allerede klar for videre spill i Champions League, men har tirsdag en vrien kamp mot Lyon, som vil kjempe innbitt for å følge det tyske laget til åttendedelsfinalen. I den andre kampen skal Zenit St. Petersburg til Benfica. Russerne går videre om de slår Benfica og Lyon ikke slår Leipzig – eller om begge kampene ender uavgjort, etter som Zenit er bedre enn Lyon på innbyrdes oppgjør.

Publisert: 10.12.19 kl. 14:07

