Solskjær etter marerittrekken: – Lykken har snudd

Ole Gunnar Solskjær startet managerkarrieren i Manchester United på sensasjonelt vis. Nå erkjenner nordmannen at det er lite som flyter for tiden.

– Da jeg kom inn, var vi veldig effektive og David (de Gea) var utrolig. Nå har lykken snudd og marginene har gått mot oss, sier Solskjær på fredagens pressekonferanse – gjengitt av Manchester Evening News.

Kristiansunderen har mye å tenke på før søndagens Premier League-match mot Huddersfield: Laget har tapt syv av de 10 siste kampene. Håpet om å kapre en av de engelske Champions League-plassene for neste sesong er syltynt etter David de Geas tabbe mot Chelsea. Og spillerstallen må trolig revitaliseres i løpet av de kommende månedene.

– En merkelig uke

Fordelen er at laget har hatt en hel uke å forberede seg til søndagens match, selv om også det føles rart for Solskjær og hans menn som ble slått ut av Champions League i kvartfinalen mot Barcelona.

– Det har vært en merkelig uke. Ingen midtukekamp og ingen midtuke-pressekonferanse. Men det er en uke vi trengte for vi var skuffet etter resultatet mot Chelsea. Jeg tror guttene følte at det var en spolert mulighet, forteller Solskjær om 1–1-oppgjøret.

United ligger på 6. plass i Premier League. Med to runder igjen er Arsenal poenget foran, mens Chelsea, som innehar 4. plassen, har et tre poeng stort forsprang.

– Vi har fremdeles en sjanse (til å bli nummer fire), men vi trenger hjelp. Arsenal og Chelsea har spilt kamper i Europa. Du vet aldri ... Mitt fokus er på de to neste kampene våre. Det samme gjelder spillerne, sier Solskjær.

Solskjær bestemmer

Klubben har blitt knyttet til utallige spillere de siste månedene. Ifølge franske L’Équipe skal Solskjær blant annet være interessert i Lyon-spiss Moussa Dembélé.

Samtidig er det sannsynlig at Uniteds operasjoner på overgangsmarkedet vil bli preget av om klubben kvalifiserer seg til Champions League eller ikke. Nordmannens oppfatning er uansett at rødtrøyene har mange valgmuligheter.

– Du vil bli overrasket over hvor mange agenter som har fortalt oss at deres spillere ville elsket å være en del av Manchester United i fremtiden. Potensialet og størrelsen til klubben er forlokkende, det at vi vil returnere til gode, gamle dager her, sier Solskjær.

Han bekrefter også at de Gea får en ny mulighet i mål mot Huddersfield, til tross for flere svake prestasjoner den siste tiden.

